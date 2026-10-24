Humberto “Chupete” Suazo está cerca de alcanzar un logro importante en su nueva etapa dentro del futbol, ahora desde el banquillo. El exdelantero de Rayadso de Monterrey tiene a San Luis de Quillota en la pelea por el campeonato de la Primera B de Chile y con la posibilidad de conseguir el ascenso a la máxima categoría, en su primera experiencia como entrenador profesional.
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El camino no ha sido sencillo para el estratega chileno, quien comenzó la temporada con resultados adversos y tuvo que afrontar las primeras críticas por el funcionamiento del equipo.
Sin embargo, sus dirigidos consiguieron mejorar su rendimiento hasta convertirse en protagonistas del torneo, con una remontada que los llevó a pelear por el liderato.
La evolución de San Luis se refleja en su racha de resultados y en la confianza que ha adquirido el plantel. El equipo logró encadenar siete victorias consecutivas en la liga y llegó a la recta final de la competencia como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, bajo la dirección del exgoleador de la selección chilena.
El buen momento del conjunto chileno también representa un cambio importante en la carrera de Suazo, quien se retiró como futbolista en octubre de 2025 y poco después asumió la dirección técnica del equipo con el que había cerrado su trayectoria como jugador.
En menos de un año, pasó de las canchas al banquillo y ahora está ante la oportunidad de conseguir uno de los objetivos más importantes de su nueva profesión.
Actualmente, San Luis suma 53 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación, con dos unidades de ventaja sobre Cobreloa. El equipo de Suazo enfrentará este sábado 24 de octubre a Deportes Recoleta y cerrará la fase regular el próximo 1 de noviembre ante San Marcos de Arica, con la posibilidad de asegurar el ascenso directo a la Primera División chilena.