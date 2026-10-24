El histórico jugador de Rayados podría conseguir el ascenso de la Primera B en su primer torneo

Humberto “Chupete” Suazo está cerca de alcanzar un logro importante en su nueva etapa dentro del futbol, ahora desde el banquillo. El exdelantero de Rayadso de Monterrey tiene a San Luis de Quillota en la pelea por el campeonato de la Primera B de Chile y con la posibilidad de conseguir el ascenso a la máxima categoría, en su primera experiencia como entrenador profesional.

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El camino no ha sido sencillo para el estratega chileno, quien comenzó la temporada con resultados adversos y tuvo que afrontar las primeras críticas por el funcionamiento del equipo.

Humberto Suazo, entrenador del Quillota de Chile | IG:@sanluisdequillota

Sin embargo, sus dirigidos consiguieron mejorar su rendimiento hasta convertirse en protagonistas del torneo, con una remontada que los llevó a pelear por el liderato.

La evolución de San Luis se refleja en su racha de resultados y en la confianza que ha adquirido el plantel. El equipo logró encadenar siete victorias consecutivas en la liga y llegó a la recta final de la competencia como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, bajo la dirección del exgoleador de la selección chilena.

Equipo del San Luis de Quillota de Chile | IG:@sanluisdequillota

El buen momento del conjunto chileno también representa un cambio importante en la carrera de Suazo, quien se retiró como futbolista en octubre de 2025 y poco después asumió la dirección técnica del equipo con el que había cerrado su trayectoria como jugador.

En menos de un año, pasó de las canchas al banquillo y ahora está ante la oportunidad de conseguir uno de los objetivos más importantes de su nueva profesión.

Actualmente, San Luis suma 53 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación, con dos unidades de ventaja sobre Cobreloa. El equipo de Suazo enfrentará este sábado 24 de octubre a Deportes Recoleta y cerrará la fase regular el próximo 1 de noviembre ante San Marcos de Arica, con la posibilidad de asegurar el ascenso directo a la Primera División chilena.