Los Gunners vencieron 2-0 al Everton en el Emirates Stadium y sumaron su séptima victoria en ocho jornadas

El Arsenal no dejó pasar la oportunidad de asaltar la cima de la Premier League. Después de la derrota del Manchester City ante el Aston Villa, los Gunners hicieron su tarea en el Emirates Stadium y derrotaron 2-0 al Everton para firmar su séptimo triunfo en ocho jornadas y alcanzar las 21 unidades en el campeonato inglés.

Arsenal aprovecha la caída del Manchester City

El conjunto londinense salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos y encontró rápidamente la recompensa. Apenas al minuto 7, Ezri Konsa apareció para marcar el tanto que abrió el marcador y permitió a los locales manejar el encuentro con mayor tranquilidad frente a un Everton que no logró frenar el ímpetu de su rival.

Con la ventaja en el bolsillo, el Arsenal mantuvo el control del partido y buscó ampliar la diferencia para evitar cualquier sorpresa en la segunda mitad. Los visitantes intentaron mantenerse en la pelea, pero se encontraron con un equipo que supo administrar sus tiempos y aprovechar los espacios para acercarse al área rival.

Victoria del Arsenal sobre el Everton en Premier League | AP

El segundo golpe llegó al minuto 68, cuando Gabriel Magalhães se encargó de marcar el 2-0 definitivo. El tanto terminó por encaminar la victoria de los Gunners, que hicieron valer su condición de locales y sumaron tres puntos fundamentales en la pelea por el liderato de la Premier League.

La victoria tuvo un valor especial por lo ocurrido horas antes en el otro encuentro. El Manchester City cayó 2-1 en su visita al Aston Villa y dejó escapar puntos importantes en la lucha por la cima, una situación que el Arsenal aprovechó para igualar a los Citizens con 21 unidades después de ocho jornadas disputadas.

Los Gunners llegaron al compromiso con la posibilidad de recortar distancias y cumplieron con el objetivo. Con siete victorias en sus primeros ocho partidos, el conjunto londinense confirmó su buen momento y se colocó nuevamente en la pelea por el primer puesto, en una temporada que apenas comienza a tomar forma.

Arsenal vs Everton en la Premier League | AP

Los Gunners mejoran su arranque respecto a la campaña anterior

Además de los resultados, el Arsenal presenta números que respaldan su buen inicio de temporada. De acuerdo con estadísticas de CBS Sports, el equipo suma 21 puntos después de ocho jornadas, dos más de los que había conseguido en el mismo tramo de la campaña anterior, cuando terminó conquistando el título de la Premier League.

La diferencia refleja la regularidad que ha mostrado el conjunto londinense en este comienzo de campeonato. Con una victoria ante el Everton y el tropiezo del Manchester City, el Arsenal cerró la jornada con motivos para ilusionarse, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para definir al campeón del futbol inglés.