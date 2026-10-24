El jugador del Barcelona sostiene una buena relación con el lateral madridista

Se acerca uno de los partidos más esperados en Laliga con el llamado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid; previo al duelo Lamine Yamal lanzó una dura advertencia a Marc Cucurella, con quien tiene una buena amistad, asegurando que se lo va a comer dentro del terreno de juego.

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¿Qué dijo Yamal?

"Le he dicho que va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque me lo voy a comer", destacó el juvenil entre risas con el micrófono de COPE al ser preguntado si ambos habían imaginado como serían sus enfrentamientos en este duelo.

Lamine Yamal celebrando con Fermín López el segundo gol del Barcelona | x:@Barcelona

El '10' será la figura a seguir y seguramente tendrá un cara a cara contra Marc Cucurella por la lateral de la izquierda, es por eso que incluso José Mourinho tendrá que poner atención en su parado táctico, aunque el lusitano parece que no piensa lo mismo.

"Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia y esto no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de súper calidad", mencionó el portugués horas antes del cotejo.

Marc Cucurella siendo homenajeado por el Real Madrid | AFP

Barcelona vs Real Madrid

El FC Barcelona se medirá en la Jornada 10 al Real Madrid en el Camp Nou en busca de mantener su paso perfecto en el inicio de LaLiga; los dirigidos por Hansi Flick buscan la decima victoria al hilo.

Mientras tanto, los reflectores siempre apunta al arbitraje y no fue la excepción tras la asignación de la RFEF que confirmó a Juan Martínez Manuera y Javier Iglesias como el árbitro central y el árbitro encargado del VAR, respectivamente.

El central es uno de los más experimentados; será la quinta vez que Manuera lleva un Clásico de España, por lo que no es un escenario desconocido para el central y quien buscará tener un buen trabajo.

Y finalmente, para destacar, así han terminado los juegos cuando ha pitado; tres triunfos para el Real Madrid y solo uno para el Barcelona (1-3 en Liga en 2020, 0-4 en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey en 2023 y 4-1 en la final de la Supercopa de España en 2024 para los Merengues, contra un 0-4 en un partido de Liga en el año 2022 para los Culés).