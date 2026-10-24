Juan Martínez y Javier Iglesias serán los encargados de impartir justicia en el Spotify Camp Nou

A solo unas horas de que el duelo que paraliza al mundo arranque desde el renovado Spotify Camp Nou, LaLiga finalmente comunicó lo que todos esperaban, los árbitros encargados de llevar la justicia en el Barcelona vs Real Madrid, duelo correspondiente a la Jornada 10 del campeonato.

¿Quiénes son Juan Martínez y Javier Iglesias?

Tal y como se veía venir, la inconformidad no tardó en llegar una vez que la RFEF confirmó a Juan Martínez Manguera y Javier Iglesias como el árbitro central y el árbitro encargado del VAR, respectivamente.

Esta será la quinta vez que Manguera lleva un Clásico de España, por lo que no es un escenario desconocido para el central, no obstante, si es uno de los que mayor tensión lleva en su previa, pues en las últimas jornadas las quejas de manos lados han generado mayor tensión para el duelo del fin de semana de octubre.

Javier Iglesias, arbitro de LaLiga | CAPTURA DE PANTALLA

En su historial con el Barcelona y el Real Madrid, Martínez Munuera suma tres triunfos para el Real Madrid y solo uno para el Barcelona (1-3 en Liga en 2020, 0-4 en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey en 2023 y 4-1 en la final de la Supercopa de España en 2024 para los Merengues, contra un 0-4 en un partido de Liga en el año 2022 para los Culés).

Por su parte, Javier Iglesias nunca ha vivido un partido de esta intensidad, pero sí estuvo involucrado en una polémica con el Madrid, esto en la temporada 24/25, cuando no llamó al central Muñiz Ruiz en una inminente patada de Carlos Romero a Kylian Mbappé en un Espanyol vs Real Madrid.

Hansi Flick muestra confianza al colectivo arbitral

Con los silbantes ya definidos, otro caso que levantó molestias y sobre todo enojo del combinado Merengue fueron las palabras de Hansi Flick, entrenador del Barcelona. El estratega alemán no solo se mostró tranquilo ante las acusaciones en contra del club, sino que aseguró que él confía en los árbitros.

Confío plenamente en los árbitros, lo que veo aquí, para mi es una buena calidad y también todos nosotros somos parte de este fantástico juego y por eso es muy importante que nos protejamos y el árbitro es parte de ello”, declaró Flick en rueda de prensa.