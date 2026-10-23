La creadora de contenido tuvo una dinámica con el inglés del Barcelona previo al Clásico ante el Real Madrid

Alana Flores protagonizó un encuentro especial con el futbolista inglés Anthony Gordon durante una visita a la concentración del FC Barcelona, como parte de una colaboración con ESPN y la cobertura de creadores de contenido rumbo a uno de los partidos más esperados del futbol español: El Clásico.

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La streamer regiomontana aprovechó la oportunidad para acercarse al delantero y compartir una dinámica que dejó ver el lado más personal del jugador en un uno a uno con el flamante refuerzo del Barça.

Anthony Gordon anotó gol de vestidor ante Getafe | AP

¿Por qué Alana visitó al FC Barcelona?

La presencia de Alana en el entorno del conjunto azulgrana formó parte de una iniciativa que busca conectar el futbol con las nuevas audiencias digitales, aprovechando la popularidad de los creadores de contenido para llevar a los aficionados experiencias diferentes a las tradicionales entrevistas deportivas.

Con el micrófono de ESPN en mano, la regiomontana se desenvolvió frente a las cámaras y consiguió compartir un momento con el futbolista. Durante la dinámica, Alana le hizo algunas preguntas a Gordon para conocer detalles que van más allá de su desempeño dentro del terreno de juego.

Alana Flores y Anthony Gordon previo a El Clásico | CAPTURA DE PANTALLA

Entre los temas que abordaron estuvieron el apodo del inglés y sus gustos musicales, dos aspectos que permitieron mostrar una faceta más relajada del jugador, en donde reconoció que le gusta el reguetón.

El recuerdo especial

Alana también mostró una camiseta de Anthony Gordon como parte de su experiencia en las instalaciones del club catalán. La prenda se convirtió en uno de los detalles más especiales de la visita, pues la streamer también dejó ver los autógrafos logrados de figuras del Barcelona, entre ellas las de Raphinha, Pau Cubarsí y Fermín López, futbolistas que forman parte del atractivo del actual plantel azulgrana.

Anthony Gordon, quien llegó al Barcelona procedente del Newcastle United para reforzar el ataque, se ha convertido en una de las nuevas sensaciones de los aficiones Blaugranas.

El FC Barcelona se medirá en la Jornada 10 al Real Madrid en el Camp Nou en busca de mantener su paso perfecto en el inicio de LaLiga; los dirigidos por Hansi Flick buscan la decima victoria al hilo.