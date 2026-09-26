La creadora de contenido confirmó la ruptura de su relación con el futbolista uruguayo hace unas semanas

Alana Flores volvió a llamar la atención en redes sociales después de ser captada junto al creador de contenido Adriano Zendejas, mejor conocido como 'Maestro Shifu', semanas después de confirmar el final de su relación sentimental con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres.

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La creadora de contenido mexicana confirmó recientemente su separación del exdefensor del América, luego de varias semanas de especulaciones entre sus seguidores. Durante una transmisión en Twitch, Alana habló sobre el tema y aseguró que no guarda rencor hacia Cáceres pese al final de su relación.

Alana y Miroslava Montemayor | CAPTURA DE PANTALLA

Alana Flores aparece abrazada con Adriano Zendejas

Los rumores sobre una posible separación comenzaron después de que seguidores detectaran algunos movimientos en las redes sociales de ambos, entre ellos la eliminación de fotografías juntos y que habían dejado de seguirse. Finalmente, la propia Alana confirmó que su relación con el futbolista había terminado.

Poco después de hacer pública la ruptura, Flores fue vista junto a Adriano Zendejas. En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, ambos creadores de contenido aparecen abrazados y cercanos, situación que rápidamente provocó comentarios y especulaciones entre sus seguidores sobre la naturaleza de su relación.

Hasta el momento, ni Alana Flores ni Adriano Zendejas han confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellos, por lo que las imágenes únicamente muestran el encuentro y la cercanía entre ambos creadores de contenido.

¿Quién es Adriano Zendejas, el ‘Maestro Shifu’?

Adriano Zendejas es un actor, streamer y creador de contenido mexicano nacido el 19 de marzo de 1996. Antes de ganar popularidad en internet bajo el sobrenombre de Maestro Shifu', inició su carrera como actor infantil y participó en producciones como Juro que te amo, La fuerza del destino, Abismo de pasión y Como dice el dicho.

El creador de contenido también es hermano de la actriz Samadhi Zendejas y en los últimos años trasladó buena parte de su actividad al streaming y las redes sociales. Su presencia en plataformas digitales le permitió reunir una amplia comunidad, con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, además de mantener actividad en TikTok y otras plataformas.

La cercanía entre Alana y Adriano también llamó la atención por la relación previa entre ambas familias dentro de Supernova Génesis 2026. Alana estaba contemplada para enfrentar a Samadhi Zendejas, hermana del Maestro Shifu', mientras que Adriano expresó públicamente su respaldo a Samadhi cuando el combate todavía formaba parte de la cartelera, aunque posteriormente la pelea no se concretó.