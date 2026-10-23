“Un vínculo inseparable”: El emotivo mensaje de Barcelona a Lionel Messi tras ganar el Premio Princesa de Asturias 2026

El conjunto catalán felicitó públicamente al astro argentino tras convertirse en el primer futbolista en recibir este histórico galardón de forma individual

La historia del futbol vivió un capítulo sin precedentes en el Teatro Campoamor de Oviedo. Lionel Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en obtener esta distinción de manera individual. Tras darse a conocer el anuncio, Barcelona no tardó en reaccionar con un emotivo comunicado de felicitación hacia su máximo ídolo histórico, reafirmando el lazo imborrable que une a la figura rosarina con la institución blaugrana.

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A través de sus canales oficiales, el conjunto culé dedicó palabras de profundo orgullo hacia el astro argentino, resaltando tanto sus logros dentro del terreno de juego como su impacto positivo fuera de las canchas:

"Felicidades Leo Messi por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Un reconocimiento merecido a tu talento excepcional, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente del futbol mundial por tu excelencia, compromiso deportivo y solidaridad", expresó la entidad catalana.

Un orgullo permanente para el Barça

El galardón reconoce la trayectoria deportiva, la humildad y las labores de solidaridad que el capitán argentino mostró a lo largo de su carrera, etapas en las que el club azulcrema tuvo un papel protagónico durante más de dos décadas de éxitos compartidos.

Barcelona remarcó la huella colectiva que dejó Messi en las vitrinas de la institución antes de emprender nuevos caminos:

Messi aseguró que tiene muchas ganas de volver a Barcelona | AP

"Una trayectoria llena de éxitos en la que el FC Barcelona fue parte clave de tu vida e historia. Un vínculo inseparable que forma parte del legado del club y por el cual tu implicación siempre será motivo de orgullo", concluyó el mensaje blaugrana.