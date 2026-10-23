El astro argentino fue galardonado en el Teatro Campoamor de Oviedo por su trayectoria histórica, sus logros en el futbol y su compromiso solidario con la educación y la salud infantil

Lionel Messi ya tiene en sus manos el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino ha recibido el galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras de distintos ámbitos y que reconoció una trayectoria que ha marcado la historia del fútbol mundial.

Un nuevo reconocimiento al GOAT

El capitán de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, suma así un nuevo reconocimiento a una carrera repleta de títulos y distinciones individuales. El jurado ha destacado su talento excepcional, sus logros deportivos y su compromiso solidario con la educación y la salud de los niños más desfavorecidos.

La Princesa Leonor destacó la capacidad de Messi para convertir lo extraordinario en rutina: “No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan, en el que cabe todo. Por eso tiene sentido hoy mirar a Messi y a su trayectoria irrepetible, respetando la esencia colectiva por encima del ego”, enfatizó.

Lionel Messi | AP

La presencia de Messi ha sido uno de los grandes focos de atención de esta edición de los Premios Princesa de Asturias. Durante su estancia en la capital asturiana, el argentino también compartió experiencias con miles de niños y jóvenes en una iniciativa que buscó acercar el fútbol a las nuevas generaciones a través de valores como el respeto y la empatía.

Con este galardón, Messi incorpora a su palmarés uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito deportivo y cultural español. Una distinción que trasciende los goles y los trofeos para poner en valor la dimensión humana de una figura que ha llevado su nombre a todos los rincones del mundo.