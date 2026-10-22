El futbolista del Inter de Miami confesó que le gustaría ser recordado como alguien que luchó por sus sueños

RÉCORD estuvo presente en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde Lionel Messi protagonizó este jueves un encuentro con niños y jóvenes, en la víspera de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino dejó por un momento el balón para compartir las lecciones que le ha enseñado una carrera extraordinaria: aprender a gestionar la frustración, afrontar las críticas y, sobre todo, no perder nunca la pasión por el fútbol.

¿Qué dijo Messi?

RÉCORD estuvo presente en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde Lionel Messi protagonizó este jueves un encuentro con niños y jóvenes, en la víspera de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino dejó por un momento el balón para compartir las lecciones que le ha enseñado una carrera extraordinaria: aprender a gestionar la frustración, afrontar las críticas y, sobre todo, no perder nunca la pasión por el fútbol.

Uno de sus principales mensajes estuvo dirigido a los jóvenes que sienten demasiada presión por ganar. Messi reconoció que incluso él se enfada cuando las decisiones arbitrales no le favorecen, pero explicó la importancia de pasar página y concentrarse en lo que viene. “Lo importante es pensar en lo siguiente, en lo que viene”, señaló. Para el argentino, aprender a controlar la frustración y no quedarse atrapado en una jugada puede marcar la diferencia dentro y fuera de la cancha.

El futbolista también puso el foco en la exigencia que algunos padres trasladan a sus hijos: “Uno tiene que disfrutar de lo que hace. Hay muchos chicos a los que los padres les exigen mucho y tienen una presión enorme”, advirtió. Messi considera que esa presión puede terminar perjudicando a los jóvenes y alejándolos de aquello que debería motivarlos: jugar por pasión. Una filosofía que él mismo mantiene, incluso durante las vacaciones, cuando organiza partidos familiares y reconoce que sigue queriendo ganar y discutiendo las jugadas con sus propios hijos.

El camino hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia tampoco estuvo libre de dificultades. Messi recordó sus primeros pasos en el Barcelona, cuando, con apenas 16 años, compartía vestuario con figuras como Ronaldinho, Xavi y Puyol. Su timidez le dificultaba soltarse, hasta que recibió un consejo que le ayudó a superar aquella etapa: olvidarse de quién tenía al lado, hacer lo que sabía desde niño y disfrutar de jugar al fútbol. “Que me divierta”, resumió al recordar aquella enseñanza.

Lionel Messi en el Teatro Campoamor de Oviedo | x:@fpa

La exposición pública también ha dejado huella en el argentino, que distinguió entre las críticas relacionadas con su rendimiento y aquellas que buscan hacer daño más allá del deporte. Messi reconoció que ha sufrido por los comentarios recibidos a lo largo de su trayectoria y, especialmente, por el impacto que han tenido en su familia. También explicó cómo aprendió a valorar las derrotas: después de perder finales, comprendió que llegar hasta ellas ya representa un logro y que lo importante es competir, darlo todo y aceptar los errores para seguir creciendo. “Es importante saber ganar y saber perder”, afirmó, recordando que en el deporte se pierde más veces de las que se gana.

Otro de sus mensajes fue quizá el más emotivo de su discurso, el cual llegó cuando tocó el tema sobre su padre, quien falleció hace unos meses. Leo aseguró que el Premio Princesa de Asturias era algo que le ilusionaba bastante a su papá desde que se anunció en junio.

Mi padre estaba muy feliz, ya que este reconocimiento va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha. Seguramente lo estará disfrutando también. Estoy muy ilusionado, feliz y agradecido”, agregó.

Jorge Messi, padre de Messi | @CONMEBOL

¿Qué es el Premio Princesa de Asturias?

Con el objetivo de reconocer y premiar a lo mejor del deporte, la cultura, ciencia y otras ramas, la heredera de la corona de España, la princesa Leonor de Borbón y la Fundación Princesa de Asturias premian cada año a lo mejor de lo mejor, con atención especial al ámbito iberoamericano, teniendo como sede el Teatro Campoamor de Oviedo, en el Principado de Asturias.

Cada ganador no solo recibe el reconocimiento de manos de la realeza española, sino que también se lleva una escultura creada por el artista Joan Miró (símbolo del galardón), un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Este viernes, en el Teatro Campoamor, el astro argentino recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento a una trayectoria que ha trascendido los terrenos de juego.