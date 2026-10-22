TUDN dejará de transmitir la Concacaf Champions Cup en Estados Unidos; Paramount+ tendrá los derechos

La plataforma de streaming ofrecerá todos los partidos del torneo en inglés y español a partir de febrero de 2027

La Liga de Campeones de la Concacaf tendrá una nueva casa para sus transmisiones en Estados Unidos. CBS Sports anunció que Paramount+ contará con los derechos exclusivos en español de la competencia, además de los que ya había adquirido en inglés, por lo que la plataforma concentrará la cobertura de todos los partidos del torneo a partir de febrero de 2027.

Nueva era para Concacaf

Con este movimiento, TUDN dejará de transmitir la Concacaf Champions Cup en español para el mercado estadounidense, donde Paramount+ se convertirá en el destino exclusivo para seguir los encuentros en ambos idiomas. El acuerdo contempla las ediciones de 2027, 2028, 2029 y 2030.

La decisión representa un cambio importante para los aficionados al futbol de la región, especialmente para quienes siguen a los clubes mexicanos que participan en el certamen. A partir de la próxima edición, los seguidores tendrán que recurrir a la plataforma de streaming para disfrutar de la cobertura completa en territorio estadounidense.

Continúa la actividad de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT

El acuerdo entre CBS Sports y Concacaf no se limita a la Champions Cup. Paramount+ también transmitirá anualmente los 58 partidos de la Copa Centroamericana y los 28 encuentros de la Copa Caribeña, tanto en inglés como en español.

En el caso de la Champions Cup, la plataforma tendrá disponibles los 51 partidos de cada edición durante la vigencia del contrato. De esta manera, CBS Sports ampliará su presencia en las competencias de clubes de la confederación y ofrecerá una cobertura integral para el público estadounidense.

Además, algunos encuentros seleccionados se transmitirán en inglés a través de CBS Sports Network. Otros partidos estarán disponibles gratuitamente mediante CBS Sports Golazo Network, en inglés, y la aplicación de CBS Sports, que ofrecerá opciones tanto en inglés como en español.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | Concacaf

¿Cuándo comenzará la nueva etapa de la Champions Cup?

La edición número 62 de la Concacaf Champions Cup se disputará entre febrero y junio de 2027. Será entonces cuando Paramount+ comience a ofrecer la cobertura completa del torneo en Estados Unidos bajo el nuevo acuerdo.

Por otra parte, CBS Sports Golazo Network transmitirá el sorteo de la competencia el lunes 21 de diciembre de 2026, un evento que permitirá conocer los enfrentamientos del certamen antes del inicio de la actividad.

Con este convenio, CBS Sports y Concacaf buscan centralizar la oferta televisiva y digital del torneo en Estados Unidos, con opciones de transmisión en dos idiomas y alternativas gratuitas para determinados encuentros. Mientras tanto, los aficionados que seguían la competencia a través de TUDN deberán considerar este cambio para no perderse los partidos de sus equipos favoritos.