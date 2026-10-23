El equipo de Santi Giménez se presenta como visitante este fin de semana en su partido ante Gil Vicente

El Porto buscará mantener su paso perfecto en la Primeira Liga cuando visite al Gil Vicente este sábado 24 de octubre, en un compromiso correspondiente a la Jornada 9 del campeonato portugués. Los Dragones, dirigidos por Francesco Farioli, llegan como líderes invictos de la competición, con ocho victorias consecutivas y 24 puntos. Este partido podrá observarse a través del YouTube de Claro Sports, pero con la suscripción especial de Claro Sports Premium que tiene un precio de $60.

Sin embargo, el conjunto blanquiazul tendrá que sobreponerse al golpe recibido a mitad de semana en la UEFA Champions League, donde cayó 0-1 frente al PSV Eindhoven. Por su parte, Gil Vicente atraviesa un buen momento futbolístico, pues ocupa la sexta posición de la clasificación y acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones, por lo que buscará aprovechar su condición de local para frenar al líder.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de Francesco Farioli ha sido uno de los más sólidos durante el arranque de la temporada en Portugal. Con ocho triunfos en ocho encuentros, Porto suma 24 unidades y mantiene una ventaja importante en la parte alta de la clasificación. Los Dragones han encontrado en su equilibrio defensivo y su capacidad ofensiva las principales herramientas para dominar el campeonato, por lo que una victoria en Barcelos les permitiría conservar su paso perfecto.

Enfrente estará un Gil Vicente que pretende aprovechar el impulso de sus últimos resultados para dar la sorpresa. El conjunto local ocupa el sexto puesto con 14 puntos y viene de conseguir una importante victoria por 2-1 frente al Sporting de Braga. Aunque el historial favorece ampliamente al Porto, con 26 triunfos frente a seis de su rival y cuatro empates, los locales intentarán convertir el Estadio Ciudad de Barcelos en un obstáculo para los líderes.

Santiago Giménez en el partido de Betis contra Porto | AFP

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