Exjugador del Manchester United y mundialista sufre accidente: este es su estado de salud

El portero André Onana que milita en el Trabzonspor tuvo un percance junto a su familia

Momentos de tensión vivió André Onana, guardameta camerunés que pertenece al Manchester United y actualmente juega a préstamo con el Trabzonspor, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en Turquía afortunadamente y gracias a Dios se encuentran sin lesiones graves.

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El percance encendió las alarmas por la posibilidad de que el futbolista y sus familiares hubieran sufrido lesiones; sin embargo, las primeras informaciones señalaron que todos se encontraban fuera de peligro.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los reportes iniciales, el arquero se desplazaba en su automóvil acompañado de sus seres queridos cuando otro vehículo lo golpeó por la parte trasera a gran velocidad. El impacto provocó que su unidad avanzara sin control y terminara chocando contra un segundo automóvil, lo que convirtió el incidente en un accidente que involucró a varios vehículos.

La situación generó preocupación debido a la fuerza con la que se habría producido la colisión y a que Onana no viajaba solo. A pesar de lo aparatoso del percance, los primeros informes indicaron que ni el futbolista ni sus acompañantes presentaban heridas de gravedad, una noticia favorable después de los momentos de incertidumbre que rodearon el incidente.

Onana en un juego de Champions ante el Benfica | AP

Como medida preventiva, el guardameta y su familia fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y descartar posibles lesiones. Aunque inicialmente no se reportaron daños físicos importantes, las revisiones resultaban necesarias para verificar su estado de salud después del golpe y garantizar que no existieran complicaciones.

Abandonaron hospital

Una vez que concluyeron las evaluaciones médicas, Onana y sus familiares abandonaron el centro hospitalario. La salida del recinto llevó tranquilidad respecto a su condición, pues no se habían informado lesiones que requirieran mantenerlos bajo observación médica.

El accidente se produjo en Turquía, donde el internacional camerunés continúa su carrera con el Trabzonspor después de salir temporalmente del Manchester United. Su situación deportiva ha estado marcada por este cambio de equipo, con el objetivo de sumar minutos y recuperar continuidad en la portería durante su etapa en el futbol turco.

André Onana festejando un gol de Camerún | X: @AndreyOnana

El incidente también puso de manifiesto la preocupación que puede generar un accidente de tránsito cuando involucra a una figura del deporte y a sus familiares. Por el momento, la información difundida se ha centrado en el impacto entre los vehículos y en las revisiones médicas posteriores, sin que se reportaran consecuencias graves para los ocupantes del automóvil del arquero.