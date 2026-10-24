El mexicoamericano de 20 años marcó en el empate 1-1 ante el Kladno y comenzó su aventura en el futbol checo con el pie derecho

Diego Velásquez comenzó a escribir su historia con el Dukla Praha al marcar su primer gol con el conjunto checo, en el empate 1-1 ante el SK Kladno, correspondiente a la Jornada 12 de la Chance Národní Liga.

El futbolista mexicoamericano, nacido en Chicago en 2006, fue titular y respondió a la confianza del entrenador con una anotación que permitió a su equipo evitar la derrota en casa. Velásquez apareció en el momento indicado para igualar el marcador y convertirse en protagonista del encuentro.

Diego Velásquez rescata el empate para el Dukla Praha

El conjunto visitante tomó la ventaja al minuto 23, cuando Ondřej Novotný encontró la oportunidad para adelantar al Kladno. Sin embargo, el Dukla Praha no dejó de buscar la igualada y encontró su recompensa en la segunda mitad.

Al minuto 54, Velásquez aprovechó un centro de Štěpán Šebrle dentro del área para hacerse espacio y sacar un disparo que terminó en el fondo de las redes. Así, el mexicoamericano firmó el 1-1 definitivo y consiguió su primera anotación con el equipo de Praga.

Pese a que los locales intentaron encontrar el gol de la victoria en los minutos restantes, el marcador ya no se movió. El tanto del joven futbolista terminó siendo determinante para que el Dukla rescatara un punto ante su afición.

Diego Velásquez debuta con gol en el Dukla Praha | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo marcha el Dukla Praha en la Segunda División de República Checa?

El Dukla Praha se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Chance Národní Liga, la Segunda División del futbol checo. Después de 12 jornadas, el equipo ocupa el tercer lugar de la clasificación, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y tres derrotas.

Con 22 goles a favor y 19 en contra, el conjunto de Praga se encuentra por detrás del Karviná, líder con 27 unidades, y del Jihlava, segundo con 23 puntos. Su posición lo mantiene en zona de clasificación para disputar el repechaje por el ascenso, de acuerdo con el formato de la competencia.

El empate frente al Kladno impidió que el Dukla sumara de a tres, pero la anotación de Diego Velásquez dejó una noticia positiva para el equipo: el joven mexicoamericano comienza a hacerse presente en el marcador y busca aprovechar sus oportunidades en el futbol europeo.