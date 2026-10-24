El duelo que paraliza al mundo llega con su segunda edición del 2026 en la fecha 10

Terminó la espera, el mundo del futbol está listo. Luego de nueve jornadas el poderoso Barcelona recibe en el renovado Spotify Camp Nou al renovado Real Madrid, partido de la Jornada 10 de LaLiga, mismo que está programado para iniciar a las 13:00 (hora centro de México), mismo que estará disponible por las pantallas de Sky Sports.

¿Cómo llega el Barcelona?

Uno de los mejores si no es que el mejor equipo que juega al futbol en el segundo semestre del 2026 es el Barcelona. Los pupilos de Hansi Flick son actualmente el líder del campeonato español, sumando una racha invicta de nueve juegos y nueve victorias, propiciando a sus rivales más de tres juegos por partido.

Sin embargo, aunque los culés se muestran imbatibles en LaLiga, el Paris Saint-Germain demostró que aún tiene carencias pues en Champions League se encargaron de golear 5-2 al Barcelona, dándoles su primer descalabro en la temporada solo un par de días antes del Clásico.

Jugadores del Barcelona celebran el gol de Gabriel Jesús ante el Betis | AP

¿Cómo llega el Real Madrid?

El otro lado de la moneda muestra un proyecto distinto al consolidado por Flick. El Real Madrid vive tiempos de cambio y restauración, sin embargo, poco a poco comienzan a establecer un estilo de juego y a definir a sus futbolistas más desequilibrantes, teniendo a Kylian Mbappé como su principal figura.

En LaLiga los Merengues caminan como tercero del torneo, solamente por debajo del Barcelona y el Atlético de Madrid, sumando siete victorias y solamente dos derrotas. Por su parte, en la Champions League son actualmente uno de los cinco equipos invictos en la Fase de Liga.

Real Madrid celebrando gol en Champions League | AP

Antecedentes del Clásico de España

El conjunto Blaugrana mantiene un ligero dominio sobre los blancos en liga, Copa y Supercopa, por lo que el Madrid tendrá que ir contracorriente para romper la racha negativa ante su odiado rival. En sus últimos cinco partidos el Barça suma tres triunfos contra dos del Real Madrid.

FECHA: Domingo 25 de octubre

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Spotify Camp Nou

TRANSMISIÓN: Sky Sports