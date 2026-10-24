El técnico belga continúa hospitalizado y estable tras sufrir un desmayo en las instalaciones del club

El Bayern Múnich enfrenta un momento de incertidumbre tras confirmarse que estará sin su entrenador, Vincent Kompany, por varias semanas. El director técnico de 40 años permanece hospitalizado y bajo observación médica tras haber sufrido un sorpresivo desmayo en las instalaciones del club durante la tarde del viernes.

En la conferencia de prensa previa al duelo de la Bundesliga ante el Friburgo, el director deportivo del conjunto bávaro, Max Eberl, compartió noticias sobre el estado de salud del estratega belga, confirmando que se encuentra estable y consciente, pero enfatizando que la prioridad absoluta es su salud antes de pensar en un eventual retorno al banquillo.

"Primero, la buena noticia: está estable. Habló anoche, también con su esposa. No fue un momento agradable para ninguno de nosotros; se desmayó y lo llevaron al hospital, donde permanecerá unos días más. Esto demuestra que el futbol no es lo más importante en la vida", declaró Eberl.

Sin prisas para el regreso de Kompany

La directiva del Múnich dejó en claro que no se apresurará ningún plazo de recuperación y que el estratega recibirá todo el tiempo necesario mientras los médicos determinan la causa exacta del colapso:

Vincent Kompany durante un entrenamiento de Bayern Munich | AP

"Se le dará todo el tiempo que necesite. No vamos a fijar plazos. No hablaremos de días, sino de semanas; eso debe quedar claro para todos", afirmó el directivo de 53 años.

El desmayo se produjo mientras Kompany observaba el entrenamiento del equipo Sub-23. Los servicios de emergencia y un helicóptero acudieron a la sede del club, siendo trasladado finalmente en ambulancia a un nosocomio de Múnich.

Eberl remarcó la importancia de cuidar al entrenador en su proceso: "En el Bayern Múnich estamos unidos. Lo más importante es que se encuentre la causa de la enfermedad de Vinnie, que se recupere y solo entonces podrá volver. Ese será el mayor reto: protegerlo, en cierta medida, de sí mismo".

Vincent Kompany con el Bayern | AP

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