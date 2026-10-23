Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, se descompensa y es llevado de emergencia al hospital

Un helicóptero medicalizado aterrizó en las instalaciones del Gigante de Baviera antes de que el belga fuera trasladado

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, fue trasladado a un hospital después del entrenamiento del Gigante de Baviera. El técnico belga, de 40 años, llevaba varios días afectado por una infección vírica, lo que encendió las alarmas en el equipo alemán y tuvo que ser trasladado de emergencia .

Podría interesarte Futbol Gianni Infantino recibe el respaldo de la Confederación Asiática para un nuevo mandato como presidente de la FIFA

De acuerdo con información del diario BILD, un helicóptero medicalizado aterrizó en las instalaciones del Gigante de Baviera antes de que el belga fuera trasladado al hospital. Sin embargo, los problemas médicos del entrenador se presentaron desde la semana pasada.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en partido | AP

¿Qué problemas ha presentado Vincent Kompany?

En el partido de Bundesliga entre el Bayern Munich y el Leipzig, el entrenador dio la charla técnica sentado en el sillón del vestuario, tanto en el descanso como después del partido. Las entrevistas post partido fueron otorgadas por sus asistentes técnicos, pero los problemas no quedaron ahí.

La infección vírica provocó molestias en una zona con tejido cicatricial antiguo, lo que le dificultaba acciones como subir escaleras. Por dicha situación, Vincent Kompany no dirigió el entrenamiento del lunes del Bayern y regresó a los banquillos hasta el miércoles, día del encuentro de Champions League ante Arsenal.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en partido | AP

¿Quién estuvo durante la ausencia de Vincent Kompany?

Con la ausencia del belga en los entrenamientos y en la conferencia de prensa, Aaron Danks, de 43 años, tomó las riendas del Bayern Munich. Tras el regreso de Kompany ante los Gunners, el exdefensor comentó su estado de salud en conferencia de prensa.

"Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: '¡Para ya!'", aseveró.