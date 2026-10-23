Gianni Infantino recibe el respaldo de la Confederación Asiática para un nuevo mandato como presidente de la FIFA

La Confederación Asiática de Futbol dio un giro radical y confirmó su apoyo a Infantino tras la polémica por los fondos del Mundial

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) respaldó a Gianni Infantino para un nuevo período como presidente de la FIFA, en lo que representa un sorpresivo cambio de postura respecto a su posición de hace dos meses, cuando criticó duramente al mandamás del balompié mundial por una pérdida de confianza.

El presidente de la AFC, el Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, se fundió en un cálido abrazo con Infantino ante los miembros del continente asiático durante una reunión extraordinaria del congreso en Tokio, donde formalizó la postura oficial. Este apoyo representa un impulso crucial para Infantino en su campaña de reelección, de cara a las votaciones de marzo y ante la firme oposición que enfrenta en Europa.

"Afirmamos nuestro compromiso total de apoyarte a ti y a tu liderazgo en la búsqueda de un nuevo mandato como presidente de la FIFA", expresó el Sheikh Salman. "Has visitado muchos países en Asia y he hablado con bastantes miembros del continente. Conozco tus sentimientos y creo que tu compromiso es más que claro".

La AFC cuenta con 47 asociaciones miembro. Aunque no todos los países voten en la misma dirección marcada por la dirigencia, el bloque de votos asiáticos perfila de manera decisiva la continuidad de Infantino, considerando que la fecha límite para presentar candidaturas opositoras vence el próximo 18 de noviembre y hasta el momento ningún rival ha levantado la mano.

Gianni Infantino durante la pasada Copa del Mundo | AP

El giro inesperado de la AFC tras la polémica de los fondos

El respaldo actual contrasta drásticamente con lo sucedido en agosto pasado, cuando la AFC se unió a las confederaciones de Europa, Norteamérica y Centroamérica para señalar que Infantino había incurrido en un "incumplimiento fundamental de la confianza".

El conflicto surgió tras el fallido plan de $4,200 millones de dólares para la Copa del Mundo que finalmente tuvo que ser desechado, situación por la cual Infantino ofreció disculpas la semana pasada en Zúrich ante el Consejo de la FIFA.

Durante su discurso en Tokio, el Sheikh Salman prefirió dejar atrás los desacuerdos del pasado para priorizar la unidad del bloque:

"Gianni, quiero dejarlo claro: sí, tuvimos algunos temas de los que hablamos en el pasado, pero no relacionemos las dos cosas. En las últimas reuniones en Zúrich dejaste claro que existe un verdadero entendimiento entre nosotros", señaló Salman.

El pasado es parte de nuestra historia y estoy seguro de que todos hemos aprendido lecciones importantes. Lo que importa ahora es cómo avanzamos juntos

El factor económico: $25 millones de dólares para cada federación

Las probabilidades de reelección de Infantino se han visto fuertemente fortalecidas tras la aprobación del nuevo modelo financiero de la FIFA, el cual incrementará de forma sustancial las aportaciones económicas destinadas a cada federación miembro.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP

El dirigente suizo, quien ha viajado por todo el mundo promoviendo este esquema de apoyo financiero, aprovechó el escenario para recordar el histórico incremento en el reparto de recursos: