Mundial Sub 15 de FIFA abre las puertas a más países y jugadores para celebrar el futbol

Roberto Grassi, responsable de Torneos Juveniles de la FIFA, destacó que la primera edición del Mundial y Festival Sub 15 reunirá a 189 equipos y cerca de tres mil jugadores en Azerbaiyán

La FIFA se prepara para celebrar una nueva fiesta del futbol juvenil con la primera edición del Mundial y Festival Sub 15, que se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán, con la participación de 189 equipos y alrededor de tres mil jugadores.

Durante una charla virtual con medios de comunicación de todo el mundo, Roberto Grassi, responsable de Torneos Juveniles de la FIFA, explicó que la competencia busca ampliar las oportunidades para que más naciones y futbolistas formen parte de una experiencia internacional, en la que el objetivo principal será compartir y celebrar este deporte.

Roberto Grassi, responsable de Torneos Juveniles FIFA | @mahameru1897

Un Mundial con más equipos y partidos para todos

Grassi destacó que uno de los principales objetivos es ofrecer oportunidades de participación a los jóvenes, sin que los resultados iniciales representen el final de su experiencia.

"Para nosotros este mundial es un proyecto muy ambicioso, es una celebración del futbol juvenil, una experiencia única. Es una colaboración con todos los equipos que están aquí, para nosotros es un torneo particular por poder vivir esta experiencia juntos", expresó el directivo italiano.

"El objetivo principal es darle oportunidad a jugadores de todo el mundo de poder jugar partidos de futbol, de poder enfrentarse, celebrar el futbol con niños de todo el mundo, que tengan la oportunidad de conocerse, intercambiar experiencias", agregó.

Bakú estrena instalaciones para el Mundial Sub 15

Para recibir el certamen, la ciudad de Bakú construyó el Complejo Deportivo Hovsan, una sede desarrollada en poco más de tres meses y que permitirá disputar hasta 20 partidos de manera simultánea.

Los encuentros se jugarán bajo un formato de ocho contra ocho, con dos tiempos de 20 minutos y en campos con medidas de 68 metros de largo por 47 de ancho. En total, se disputarán alrededor de 950 partidos con 78 equipos que vivirán por primera vez una competencia mundial organizada por la FIFA.

Da'vian Kimbrough como jugador de la Sub 15 de México | IMAGO7

"Todos los equipos jugarán hasta el último día , no tenemos equipos que estarán sin jugar partidos. La primera fase tiene 32 grupos, la segunda fase no es eliminación directa porque todos los equipos se irán jugando hasta el último día del torneo", afirmó.

Grassi adelantó que la edición de este año será exclusivamente masculina, mientras que en 2027 se celebrará un torneo femenil de la misma categoría, con la intención de organizar un Mundial Sub 15 para ambas ramas cada año a partir de 2028. El directivo finalizó, indicando que los aficionados podrán seguir los encuentros de manera gratuita a través de FIFA Plus y DAZN.

México disputará el mega Mundial Sub-15 de la FIFA con 189 selecciones

La Selección Mexicana Sub-15 está lista para afrontar un desafío internacional histórico, debido a que del 22 al 30 de octubre, Bakú, Azerbaiyán, albergará la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, una competencia que reunirá a 189 federaciones miembro y cerca de tres mil futbolistas de todo el mundo.

El certamen tendrá un formato innovador, con partidos de ocho contra ocho y dos tiempos de 20 minutos. Además, la dinámica permitirá que todas las selecciones continúen compitiendo hasta la última jornada, independientemente de sus resultados iniciales, mediante seis categorías de rendimiento.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, al permitir que jóvenes nacidos en 2011 y 2012 se enfrenten a distintas escuelas futbolísticas y sumen experiencia internacional. La mayoría de los encuentros se disputarán en el Complejo Deportivo Hovsan, mientras que las finales tendrán como escenario el Crystal Hall.

Selección sub 15 de México | IMAGO7

La convocatoria de México para el Mundial Sub-15

El director técnico Marvin Cabrera definió la lista de futbolistas que representarán a México en esta primera edición del torneo. La convocatoria incluye jugadores de clubes nacionales y de equipos estadounidenses.

Porteros

D. Jaimes — Dallas FC

M. Escobedo — Santos

Defensas

G. Gutiérrez — Santos

U. Torres — América

Á. Bermúdez — León

B. Washington — LAFC

Mediocampistas

A. Muñoz — América

X. Soria — Colorado Rapids

R. Hernández — Pachuca

Delanteros

M. Villarreal — Chivas

R. Aguirre — Monterrey

A. Soriano — Monterrey

J. González — Seattle Sounders FC

Z. Loyo — Sporting Kansas City

Los rivales y el calendario del Tricolor

México quedó ubicado en el Grupo H, junto con Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria. El combinado nacional tendrá cinco compromisos en la fase inicial, con los que buscará ubicarse en una de las categorías de rendimiento más altas para continuar su participación.

El calendario de la Selección Mexicana es el siguiente, con horarios del centro de México: