El delantero mexicano fue intervenido quirúrgicamente por una lesión del ligamento colateral medial

Comienza la cuenta regresiva. Raúl Jiménez fue intervenido de manera exitosa el pasado viernes 16 de octubre, por una lesión del ligamento colateral medial que sufrió con Wolverhampton, y este mismo lunes 19 comenzó su proceso de rehabilitación. Con ello, se espera que esté de regreso en las canchas entre enero y febrero de 2027.

"De regreso al trabajo, pequeños primeros pasos en el camino a la recuperación", escribió el delantero de la Selección Mexicana en una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual compartió fotografías de sus trabajos de fisioterapia para recuperarse.

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¿Qué le pasó a Raúl Jiménez?

Fue en el partido de Wolverhampton contra Everton en la Carabao Cup el pasado 16 de septiembre que Jiménez salió antes del medio tiempo. El mexicano presentó molestia en la rodilla y tras la atención en campo se confirmó que no podría continuar.

No obstante, en ese momento la esperanza era que el delantero pudiera recuperarse con el tiempo. Fue hasta la semana pasada que los Wolves confirmaron la necesidad de realizar una cirugía por una lesión del ligamento colateral medial. Este tipo de lesiones, dependiendo de la gravedad, puede tardar en recuperarse desde seis semanas hasta 12 meses.

Raúl Jiménez tras su operación de rodilla | INSTAGRAM: @raulalonsojimenez9

En el caso de Raúl Jiménez, los reportes apuntan a que necesitará tres meses de recuperación, por lo que estará de vuelta para finales de enero y principios de febrero de 2027. Con ello en mente, estará listo para la segunda mitad de la Temporada 2026-27 con Wolverhampton y para la Fecha FIFA de marzo 2027 con la Selección Mexicana.

¿Qué partidos se ha perdido Raúl Jiménez?

Con el Tri, el delantero no estuvo disponible para el debut de Rafael Márquez como director técnico y se perdió los amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Mientras que con su club, por ahora se ha perdido cuatro partidos: las derrotas ante Middlesbrough (1-0) y Bolton (3-1), y las victorias frente a West Brom (1-0) y Burnley (1-2).