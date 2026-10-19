Claudia Sheinbaum 'raspa' a Mikel Arriola, ahora presidente de la FMF, tras problemas en el IMSS

Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, presidenta de México y presidente de la FMF | MEXSPORT

La mandataria aseguró que durante gobiernos anteriores existió una tendencia privatizadora que representaba gastos millonarios para las finanzas públicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un señalamiento contra la administración de Mikel Arriola, ahora presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al asegurar que durante gobiernos anteriores existió una tendencia privatizadora que representaba gastos millonarios para las finanzas públicas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria contrastó aquella etapa con la actual gestión de Zoé Robledo, a quien respaldó para continuar al frente del organismo, pese a las recientes protestas del personal sanitario y las exigencias laborales que enfrenta la institución.

Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, presidenta de México y presidente de la FMF | MEXSPORT

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Mikel Arriola y su gestión en el IMSS?

La presidenta hizo referencia a la etapa en la que Mikel Arriola estuvo al frente del IMSS, al señalar que anteriormente se impulsaba un modelo de privatización de servicios que, según su postura, generaba importantes gastos al erario. En contraste, aseguró que su administración ha trabajado para frenar dichas prácticas.

Sheinbaum defendió el rumbo que ha tomado el instituto bajo la dirección de Robledo, al considerar que existe un cambio respecto de las administraciones anteriores. En ese sentido, reiteró que no está contemplada la salida del actual director general del IMSS, a pesar de las inconformidades manifestadas por los trabajadores.

Sheinbaum respalda a Zoé Robledo y anuncia propuesta salarial para trabajadores del IMSS

Respecto a las protestas del personal de salud, la presidenta reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y explicó que la dirección del IMSS mantiene conversaciones con la representación sindical para elaborar una nueva propuesta salarial que responda a sus demandas.

Sin embargo, precisó que cualquier modificación en las condiciones económicas deberá ajustarse a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno federal. Por ello, las negociaciones buscan alcanzar acuerdos que permitan atender las necesidades laborales sin comprometer las finanzas públicas.

Finalmente, Sheinbaum adelantó que su administración también prepara una estrategia para modernizar y digitalizar los procesos administrativos del IMSS y otras dependencias gubernamentales.