Adidas prepara el regreso de histórica camiseta de la Selección Mexicana para 2027

La marca alemana sacaría de nueva cuenta el uniforme del Tricolor del Mundial 2010

La Selección Mexicana podría recuperar una de sus camisetas más emblemáticas, luego de que surgieran reportes sobre los planes de Adidas para relanzar el uniforme que utilizó el Tricolor durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, una indumentaria que permanece en la memoria de miles de aficionados.

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De acuerdo con información del portal especializado Footy Headlines, la marca alemana estaría preparando el regreso de esta histórica camiseta para 2027, aprovechando el entusiasmo que dejó el Mundial de 2026.

La estrategia de Adidas estaría enfocada en la nostalgia de los seguidores mexicanos, quienes podrían tener una nueva oportunidad de adquirir uno de los uniformes más recordados de la época moderna del combinado nacional. Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la posibilidad de su regreso ya ha despertado interés entre los coleccionistas.

Playera de la Selección Mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010 | FootyHeadlines

¿Cómo era la camiseta de México en el Mundial de Sudáfrica 2010?

La camiseta de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 destacó por su diseño en color negro con detalles verdes y elementos gráficos que le otorgaron una identidad particular. Aquella indumentaria se convirtió en una de las más reconocibles del Tricolor durante su participación en las Copas del Mundo.

Durante ese torneo, México estuvo dirigido por Javier Aguirre y contó con futbolistas como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Javier 'Chicharito' Hernández y Giovani dos Santos, quienes formaron parte de una generación que despertó grandes expectativas entre los aficionados nacionales.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador mexicano, con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cuándo saldrá a la venta la camiseta retro de México de Sudáfrica 2010?

El conjunto mexicano consiguió avanzar a los Octavos de Final después de compartir grupo con Sudáfrica, Francia y Uruguay. Sin embargo, su participación terminó tras caer por 3-1 frente a Argentina, en un encuentro que marcó la eliminación del Tricolor y el cierre de su aventura mundialista.

Según los reportes, Adidas tendría previsto lanzar la camiseta retro de México durante 2027, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre su precio, disponibilidad o posibles modificaciones respecto al diseño original. Tampoco se ha confirmado si se tratará de una reedición idéntica a la utilizada durante el Mundial.