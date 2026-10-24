¡Emotivo homenaje! Hertha Berlín recrea la caída del Muro de Berlín antes de su partido en Bundesliga

El conjunto alemán realizó un espectáculo en el Estadio Olímpico para recordar uno de los acontecimientos históricos más importantes

El futbol y la historia volvieron a encontrarse en Alemania. El Hertha Berlín organizó un emotivo homenaje a la caída del Muro de Berlín, con un espectáculo en el terreno de juego del Estadio Olímpico, previo a su enfrentamiento ante el Arminia, correspondiente a la Jornada 7 de la Segunda Bundesliga.

¿Cómo fue el homenaje a la caída del Muro de Berlín?

El acto recordó uno de los acontecimientos más significativos de la historia alemana, cuya trascendencia continúa presente en la identidad de la capital. A través de una representación sobre el césped, el club rindió tributo al momento que simbolizó el fin de la división de Berlín.

Antes del silbatazo inicial, los asistentes al Estadio Olímpico presenciaron una puesta en escena en la que varias personas pintaron un muro, en una representación de los grafitis que caracterizan los vestigios de la antigua barrera que dividió la ciudad.

CAPTURA DE PANTALLA

El espectáculo alcanzó su momento más llamativo cuando un automóvil atravesó la estructura y provocó su caída, recreando de manera simbólica el derrumbe del muro. Los futbolistas de ambos equipos permanecieron en el terreno de juego y observaron la representación desde primera fila.

La afición local también se sumó al homenaje desde las gradas con un tifo alusivo al acontecimiento histórico. De esta manera, el club, sus jugadores y seguidores participaron en una ceremonia que vinculó el futbol con la memoria de la ciudad.

Hertha Berlín celebró el homenaje con una victoria

La jornada tuvo un cierre especial para el conjunto local, que además de participar en la conmemoración consiguió una victoria frente al Arminia. Un gol de Josip Brekalo en el último minuto permitió al Hertha Berlín quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, el equipo capitalino alcanzó las 25 unidades y se colocó en el liderato de la clasificación, manteniendo su condición de invicto en el torneo.