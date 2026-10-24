El presidente de la FIFA reacciona con risas ante cuestionamientos de renuncia: "¿Ha pensado en dimitir?"

Gianni Infantino y Rodri tras el triunfo de España en la Final de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El ojo mediático sigue sobre Gianni Infantino, mientras diversas federaciones se unen para oponerse a otro mandato del actual mandamás del futbol mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no pudo contener la risa al ser preguntado sobre si ha considerado dimitir, en un contexto marcado por los numerosos escándalos del último año y la creciente presión procedente de Europa.

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¿Cuándo serán las nuevas elecciones para presidente de la FIFA?

En marzo de 2027 se celebrarán elecciones a la presidencia de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Gianni Infantino, en el cargo desde 2016, aspirará a un nuevo mandato pese a la férrea oposición de la UEFA tras las recientes polémicas.

Con los comicios en el horizonte, Infantino se ha anotado un importante tanto al convencer a las federaciones asiáticas para que respalden su reelección. Esto supone 46 votos adicionales, un bloque que podría inclinar definitivamente la balanza a su favor en caso de que surja algún rival.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP

La insólita respuesta de Infantino a los cuestionamientos de la prensa

Hoy en Bakú, donde se encuentra con motivo de la edición inaugural del Mundial Sub-15, Infantino fue cuestionado sobre si ha valorado presentar la dimisión ante el creciente número de detractores, especialmente tras su intento de vender parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo, el torneo más prestigioso del fútbol.

"Miren, fui elegido por 211 asociaciones miembro de todo el mundo. Lo fundamental en una organización como la FIFA es que pueden coexistir diferentes puntos de vista y opiniones, pero si nos tomamos en serio la democracia y el proceso democrático, y creemos que cada miembro tiene un voto y una voz con el mismo valor, y que el balompié es de todos, debemos respetarlo. Hay que respetar la postura de la gran mayoría", apuntó el mandamás del ente rector del futbol mundial.

Acabo de regresar de Tokio, donde la Confederación Asiática de Fútbol me brindó su apoyo total. También estuve en Cabo Verde, donde todos los países africanos hicieron lo propio.

UEFA presiona para que Infantino renuncie

Recientemente, la UEFA instó a Infantino a responder a un pliego de 42 preguntas relativas a diversas controversias: la creación del Premio de la Paz a la medida de Donald Trump, el trato de favor al delantero estadounidense Folarin Balogun —a quien se le retiró una sanción tras la intermediación del presidente de Estados Unidos— y el intento de traspasar derechos comerciales de la Copa del Mundo.

"Dialogo con asociaciones de todo el planeta; hay distintas visiones y no siempre resulta sencillo poner a todos de acuerdo, pero debemos respetarlo. Respeto todas las opiniones, pero corresponde a las asociaciones miembro decidir a quién quieren como presidente y cómo debe gestionarse la FIFA", añadió Infantino en declaraciones a varios medios.

No hay otros candidatos para la FIFA... de momento

Por el momento, no hay ningún otro candidato para la presidencia de la FIFA aparte de Gianni Infantino. E incluso si apareciera una alternativa, el respaldo cerrado de las confederaciones de África y Asia —que suman más de un centenar de votos— hace que desbancar al mandatario sea una tarea prácticamente imposible.