El equipo de Unai Emery se impuso 2-1 en Villa Park y frenó la racha de siete victorias consecutivas de los Citizens

El Aston Villa de Unai Emery hizo valer su localía y le puso un alto al Manchester City, que llegó a Villa Park con la intención de prolongar su paso perfecto en la Premier League. Sin embargo, un doblete de Nico Jackson y una intervención providencial sobre la línea de gol le dieron a los Villanos una victoria de 2-1 en la Jornada 8.

El equipo de Birmingham salió decidido a incomodar a los dirigidos por Enzo Maresca y encontró su recompensa apenas a los seis minutos. Un error de Marc Guéhi en la salida abrió la puerta para que John McGinn recuperara el balón y habilitara a Nico Jackson, quien no desaprovechó la oportunidad y sacó un disparo que superó a Gianluigi Donnarumma para adelantar a los locales.

Ian Maatsen, jugador del Aston Villa | AP

Erling Haaland apareció, pero el Manchester City no pudo remontar

Para la segunda parte, el Manchester City encontró en Erling Haaland la respuesta que necesitaba. El delantero noruego, quien regresó tras su lesión, volvió a demostrar su capacidad frente al arco y al minuto 52 apareció dentro del área para conectar un cabezazo certero que terminó en el fondo de las redes.

La jugada comenzó con una apertura de Enzo Fernández hacia la derecha, donde Iliman Ndiaye encontró espacio para levantar la cabeza y enviar un centro preciso. Haaland ganó la posición y remató de cabeza para firmar el 1-1, extender su racha goleadora a siete partidos consecutivos y devolverle la esperanza al conjunto visitante.

Sin embargo, la reacción del City duró poco. Al minuto 60, Nico Jackson volvió a aparecer para castigar a la defensa rival y aprovechar una nueva intervención poco convincente de Donnarumma. El atacante senegalés sacó un disparo que pasó por debajo del cuerpo del guardameta italiano y terminó en el fondo de la portería para devolverle la ventaja al Aston Villa.

Erling Haaland en la derrota del Manchester city ante el Aston Villa | AP

Ian Maatsen salvó al Aston Villa en el último suspiro

Cuando el empate parecía posible, Ian Maatsen apareció como héroe defensivo del Aston Villa. El jugador local intervino sobre la línea de gol para evitar que el remate del noruego terminara en las redes y mantuvo la ventaja de su equipo en los instantes finales del encuentro.

El silbatazo final confirmó una victoria de gran importancia para los dirigidos por Unai Emery, que sumaron su sexto triunfo en sus últimos siete compromisos y prolongaron su buen momento en la Premier League. Después de un arranque de temporada irregular, el Aston Villa encontró continuidad y volvió a meterse en la conversación por los puestos europeos.

Por su parte, el Manchester City sufrió su primer tropiezo después de siete victorias consecutivas y dejó escapar la posibilidad de mantener su paso perfecto, aunque el resultado no le arrebató el liderato. Mientras tanto, el Aston Villa celebró una victoria importante para el futuro del torneo.