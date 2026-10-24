“No cambiaremos nuestros planes por él”: Mourinho elogia a Lamine antes del Clásico

El técnico merengue reconoció la calidad del joven extremo azulgrana previo a su reencuentro con la gran rivalidad

El ambiente previo a El Clásico de España comenzó a tomar temperatura en la rueda de prensa. De cara al esperado choque entre Real Madrid y Barcelona, el estratega merengue José Mourinho abordó el desafío que representa frenar a Lamine Yamal, una de las joyas más desequilibrantes del conjunto blaugrana y del futbol mundial.

Con la experiencia de disputar batallas históricas en esta rivalidad durante su anterior etapa en la Casa Blanca, el entrenador portugués dejó en claro que, si bien existe una admiración y respeto profesional hacia el talento del joven extremo internacional, esto no condicionará el planteamiento ni la propuesta futbolística del cuadro madridista.

“Una cosa es respetar y otra olvidar tu esencia”: La contundente frase de Mourinho

Al ser cuestionado sobre las precauciones especiales que tomará la zaga merengue ante el atacante culé, Mourinho ofreció una postura firme sobre cómo debe competir un club de la dimensión del Real Madrid ante las grandes estrellas individuales:

Lamine Yamal celebrando con Fermín López el segundo gol del Barcelona | x:@Barcelona

"Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia y esto no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de súper calidad", aseveró el DT portugués.

Las claves del mensaje de Mourinho rumbo al Clásico

La declaración del técnico luso marca el tono con el que Real Madrid encarará el encuentro, priorizando la fortaleza colectiva por encima del temor a las individualidades del rival.

José Mourinho durante el partido de Champions League ante Leipzig | AP

Reconoció la "súper calidad" y el desequilibrio de Lamine Yamal como la principal amenaza ofensiva del Barcelona y descarta ajustes tácticos drásticos o marcas personales que rompan la estructura habitual de su equipo.