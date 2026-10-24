José Mourinho reacciona a la polémica del árbitro para El Clásico y el 'Caso Negreira'

El director técnico mostró sorpresa ante los señalamientos sobre el posible silbante del partido frente al conjunto azulgrana

La previa de El Clásico entre Real Madrid y Barcelona sumó un nuevo capítulo de tensión mediática. En conferencia de prensa, José Mourinho fue cuestionado sobre los rumores que colocan a Martínez Munuera como el árbitro encargado de impartir justicia en el Camp Nou, así como sus presuntos vínculos de contratación de servicios de coaching con el hijo de Enríquez Negreira.

Fiel a su estilo, el estratega portugués aseguró que prefiere no engancharse con las filtraciones de los nombres antes de las designaciones oficiales, aunque no ocultó su sorpresa al enterarse de los señalamientos durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

Me pillas de sorpresa con esto. A mí no me molesta nunca el nombre del árbitro. Parto siempre de que el árbitro es bueno. No me molesta saber quién es, lo que me molesta es cuando se rompen las reglas. Sea quien sea, que le vaya bien

Más allá de la controversia arbitral, el entrenador luso confirmó que ya tiene completamente definida la alineación con la que buscará los tres puntos en la cancha del acérrimo rival, aunque evitó revelar detalles tácticos o pistas a la prensa.

¿Cábala o coincidencia? Mourinho habla sobre la superstición tras su invicto con barba

Al ser cuestionado sobre si buscaría explotar las debilidades defensivas del conjunto blaugrana, Mourinho respondió con humor e ironía ante los periodistas: "No te voy a responder a esa pregunta. Eres listo, pero yo no soy estúpido".

José Mourinho, entrenador del Real Madrid | AP

Ante la racha invicta que acumula el Real Madrid desde que se dejó crecer la barba, el portugués descartó cualquier tipo de superstición en el vestidor: "Debo ser de los pocos en el futbol sin supersticiones. ¿Estoy horrible con la barba? No tiene nada que ver con eso".