El delantero mexicano ha aprovechado las oportunidades con el Olympiacos

Armando 'Hormiga' González se ha convertido en una de las grandes paradojas del Olympiacos. El delantero mexicano se mantiene como uno de los principales referentes goleadores del equipo, pese a que su participación ha sido limitada desde la llegada de Imanol Alguacil al banquillo del conjunto griego.

Lo llamativo es que González ha conseguido responder frente al arco a pesar de no contar con la continuidad de otros atacantes de la plantilla. El mexicano ha aprovechado sus oportunidades para demostrar su capacidad goleadora, aunque todavía no consigue consolidarse como titular bajo las órdenes del entrenador español.

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

Participación limitada, pero determinante

Uno de los datos que mejor refleja esta situación es el tiempo de juego que ha tenido desde el cambio de entrenador. La Hormiga acumuló apenas 143 minutos en sus primeros tres partidos con Alguacil, una participación limitada para un delantero que busca ganarse un lugar en el once inicial.

Su gol ante el Sparta de Praga es el mejor ejemplo. González entró en el segundo tiempo y terminó siendo decisivo para conseguir tres puntos en la Europa League.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

La situación resulta todavía más llamativa porque el mexicano ha conseguido marcar pese a disponer de pocas oportunidades. Mientras otros atacantes han contado con mayor continuidad, González ha tenido que aprovechar apariciones breves para demostrar que puede ser una alternativa importante en el frente ofensivo del Olympiacos.

Lo llamativo es que el mexicano ha producido más que sus principales competidores por el puesto. Roman Yaremchuk suma un gol, mientras que Marius Mouandilmadji todavía no ha conseguido marcar con el equipo en la presente temporada. Sin embargo, ambos han contado con mayores oportunidades bajo las órdenes de Alguacil.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

Buena noticia la competencia interna

Para Alguacil, la competencia en el ataque es una buena noticia, pero también representa un dilema. Yaremchuk y Mouandilmadji han recibido confianza, aunque sus números goleadores están lejos de los del mexicano. González, en cambio, sigue demostrando que tiene una de las armas más importantes que puede ofrecer un delantero: efectividad.