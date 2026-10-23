“Sabía a lo que venía”: La Hormiga González celebra su gol de la victoria con Olympiacos

El delantero mexicano destacó la entrega colectiva tras darle el triunfo al conjunto griego

El arranque de Armando 'Hormiga' González en el futbol de Europa no podía tener un mejor tinte de drama y efectividad. Tras convertir el gol agónico en el segundo tiempo que le dio el triunfo al Olympiacos, el atacante mexicano rompió el silencio para expresar su alegría, resaltando la mentalidad con la que dio el salto al Viejo Continente y el esfuerzo de todo el plantel hasta el último minuto.

González fue claro al señalar que su llegada al balompié helénico responde a un reto personal de alta exigencia, dejando de lado la comodidad para buscar consolidarse en una competencia de mayor nivel.

"Yo lo tenía muy claro. Si no, no hubiera venido y me hubiera quedado en México cómodamente. Yo sabía lo que venía a hacer aquí y lo tengo todavía muy claro", aseveró el canterano azteca al término del encuentro.

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

La mentalidad de la Hormiga González tras su anotación con Olympiacos

A pesar de ser el héroe de la jornada al definir el encuentro al minuto 78, el delantero azteca mantuvo los pies sobre la tierra y prefirió atribuir el mérito al trabajo grupal mostrado sobre el terreno de juego.

El ariete mexicano desglosó las claves del resultado y el camino que espera recorrer en el futbol europeo, "Yo trabajo día con día para estos momentos, pero no solo es mío, es de todo el equipo que luchamos hasta el final. Se ve la entrega desde el primer minuto hasta los 93 que fueron hoy. No dejamos de luchar y eso fue lo que al final nos da estos resultados", explicó.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP