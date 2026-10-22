Hormiga González entró en el segundo tiempo, cambió la historia del Olympiacos y provocó el primer gol

El conjunto griego se terminó por llevar la victoria en Europa League, ante el Sparta Praha

Armando 'Hormiga' González ingresó en el segundo tiempo y cambió por completo la historia del Olympiacos. Pese a haber perdido oportunidades con el equipo helénico, el canterano de las Chivas ingresó en el segundo tiempo y remató para dar la ventaja ante el Sparta Praha.

Al minuto 78, el jugador de la Selección Mexicana remató de cabeza en el área. Sin embargo, un desvío de Sivert Mannsverk terminó por confirmar un autogol para el equipo checo.

¿Cómo fue el Olympiacos vs Sparta Praha?

El conjunto griego sufrió en gran parte del partido ante el cuadro checo, sin embargo, volvió a ganar de la manera que sabe en Europa League: con lo mínimo. El equipo de Imanol Alguacil aguantó el cero hasta el final, con un primer tiempo con pocas emociones.

La segunda mitad se pintó de rojo y blanco, pero también con un color verde. Armando González ingresó de cambio al minuto 62 y tuvo una gran oportunidad en sus primeros instantes en el terreno de juego.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

¿Qué sigue para el Olympiacos?

El canterano de las Chivas estuvo cerca de cerrar la pinza en una gran jugada del cuadro griego por la banda derecha, pero el balón se terminó por ir. Sin embargo, Armando no se dio por vencido y terminó por ser uno de los héroes, aunque la UEFA determinó el autogol.

Con nueve puntos de nueve posibles en la Europa League, el cuadro helénico regresará a la Superliga Griega para enfrentar al Kalamata. El Olympiacos llegó a su sexto partido con victoria.