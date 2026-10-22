Se lesionó, se perdió el Mundial, pero luchó ante la adversidad: así ha sido la historia de Rodrigo Huescas

El jugador mexicano disputó más de 60 minutos en el empate del equipo danés en Conference League

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas volvió a ser titular con el FC Copenhague después de más de un año de ausencia por una grave lesión de rodilla. El canterano de Cruz Azul disputó 62 minutos en el empate 2-2 frente al Estrella Roja de Belgrado, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Conference League 2026-27, en un encuentro donde el conjunto danés consiguió rescatar un punto como visitante.

Podría interesarte Futbol La larga espera de Rodrigo Huescas: 54 partidos fuera por lesión y un regreso inminente

La reaparición del mexicano en el once inicial representó un momento importante en su recuperación, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025, durante un compromiso frente al Qarabag. La lesión lo mantuvo alejado de la actividad competitiva durante más de un año, por lo que su regreso a la titularidad marca una nueva etapa en su carrera dentro del futbol europeo.

Antes de este compromiso, Huescas había comenzado a recuperar ritmo de juego con algunos minutos en un amistoso frente al Hamburgo y posteriormente durante el debut continental contra el Braga. Sin embargo, fue ante Estrella Roja cuando el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad de iniciar el encuentro, confiando en su recuperación física para ocupar nuevamente la banda derecha del conjunto danés.

Rodrigo Huescas l @rodrigohuescas18

¿Cómo fue el regreso de Rodrigo Huescas con Copenhague?

El encuentro comenzó con mucha intensidad en el Estadio Rajko Mitić de Belgrado, donde ambos equipos generaron oportunidades de peligro desde los primeros minutos. Copenhague consiguió adelantarse en el marcador al minuto 29, después de que Matej Gashtarov enviara el balón a su propia portería, colocando el 0-1 a favor de los visitantes.

Sin embargo, Estrella Roja reaccionó rápidamente y consiguió darle la vuelta al marcador antes del descanso. Al minuto 34, Timi Max Elsnik aprovechó un contragolpe para marcar el empate con un disparo de zurda, mientras que Vasilije Kostov apareció al 41' para firmar el 2-1 con un potente remate al ángulo, dejando al conjunto serbio con ventaja después de los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, el equipo danés realizó modificaciones con la intención de recuperar el control del encuentro. Rodrigo Huescas permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 62, cuando fue sustituido por el peruano Marcos López. Su participación terminó sin molestias reportadas y representó una señal positiva en su proceso de recuperación, después de la larga ausencia provocada por su lesión.

Rodrigo Huescas en un partido con el Copenhague l Instagram: @rodrigohuescas18

¿Cómo quedó Copenhague ante Estrella Roja en la Conference League?

La reacción del FC Copenhague llegó al minuto 70 gracias a Maher Carrizo, quien aprovechó una asistencia de Ákos Markgráf para sacar un disparo de zurda desde los límites del área y colocar el 2-2 definitivo. El conjunto danés consiguió igualar el marcador después de verse en desventaja durante buena parte del compromiso, manteniendo sus aspiraciones dentro del torneo continental.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron quedarse con la victoria, aunque ninguno logró concretar sus oportunidades. Estrella Roja terminó el encuentro con un futbolista menos tras la expulsión de Stefan Gudelj, mientras que Copenhague llegó a cuatro puntos y se colocó en el sexto lugar de la tabla general de la Conference League.