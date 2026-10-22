Olympiacos vs Sparta Prague EN VIVO Europa League J3 l Resultados, goles y estadísticas

La horrible falla de la ‘Hormiga’ González en la victoria de Olympiacos
Al minuto 87', el atacante azteca tuvo en sus pies el gol de la tranquilidad tras recibir un pase en profundidad por parte de Panagiotis Retsos...
Sigue al Olympiacos vs Sparta Prague en vivo
Actualizado a 08:55 - 22 de octubre de 2026
La actividad de la UEFA Europa League continúa con un duelo vibrante correspondiente a la Jornada 3, donde el Olympiacos recibirá al Sparta Prague en la cancha del Estadio Georgios Karaiskákis. El conjunto de la 'Hormiga' González buscará mantener el paso perfecto
Filtrar por:
La horrible falla de la ‘Hormiga’ González en la victoria de Olympiacos
Al minuto 87', el atacante azteca tuvo en sus pies el gol de la tranquilidad tras recibir un pase en profundidad por parte de Panagiotis Retsos...
Sigue EN VIVO el minuto a minuto del Olympiacos vs Sparta Prague en la Jornada 3 de la Europa League. No te pierdas las mejores jugadas y la posible actuación de Armando 'Hormiga' González.
El conjunto helénico llega a este compromiso con el ánimo a tope tras conseguir una valiosa victoria por la mínima (0-1) en su visita al Olympique de Marsella en territorio francés, un resultado que mantiene a los rojiblancos con paso perfecto en el certamen continental...