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Sigue al Olympiacos vs Sparta Prague en vivo

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Olympiacos vs Sparta Prague EN VIVO Europa League J3 l Resultados, goles y estadísticas

Olympiacos vs Sparta Prague EN VIVO Europa League J3 l Resultados, goles y estadísticas
Estephani Carrera
07:26 - 22 de octubre de 2026

Actualizado a 08:55 - 22 de octubre de 2026

La actividad de la UEFA Europa League continúa con un duelo vibrante correspondiente a la Jornada 3, donde el Olympiacos recibirá al Sparta Prague en la cancha del Estadio Georgios Karaiskákis. El conjunto de la 'Hormiga' González buscará mantener el paso perfecto

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Sigue EN VIVO el minuto a minuto del Olympiacos vs Sparta Prague en la Jornada 3 de la Europa League. No te pierdas las mejores jugadas y la posible actuación de Armando 'Hormiga' González.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc
'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc