La actividad de la UEFA Europa League continúa este miércoles con un duelo vibrante correspondiente a la Jornada 3, donde el Olympiacos recibirá al Sparta Prague en la cancha del Estadio Georgios Karaiskákis. El encuentro se llevará a cabo a las 13:00 horas y su transmisión en México será por medio de ESPN y Disney +.
¿Borrado? Hormiga González vuelve a recibir pocos minutos en triunfo del Olympiacos
El conjunto helénico llega a este compromiso con el ánimo a tope tras conseguir una valiosa victoria por la mínima (0-1) en su visita al Olympique de Marsella en territorio francés, un resultado que mantiene a los rojiblancos con paso perfecto en el certamen continental.
Por su parte, el delantero mexicano Armando 'Hormiga' González busca sumar mayor protagonismo luego de disputar pocos minutos en la jornada pasada, donde se quedó con las ganas de concretar una de sus jugadas más importantes frente al arco rival. En tanto, el Sparta Prague intentará recomponer el camino tras no conseguir el resultado deseado en la fecha anterior, luego de firmar un empate frente al Lillestrøm.
¿Cómo llegan ambos equipos?
El cuadro griego presume una muralla defensiva al dejar su portería a cero en 8 de sus últimos 13 partidos, acumulando además 5 victorias consecutivas en las que solo ha encajado un gol. Sin embargo, su asignatura pendiente recae en la contundencia en casa, donde registran apenas 7 goles en 6 partidos (un promedio de 1.2 tantos por encuentro).
Los checos llegan con la pólvora encendida al marcar 22 goles en sus últimos 10 partidos, logrando anotar en 8 de ellos y manteniendo el cero en 6 de sus últimas 10 apariciones. En lo que va de la presente Europa League, suman 5 anotaciones en 2 encuentros, aunque han recibido gol en ambos compromisos.
¿Cuándo y a qué hora y dónde ver Olympiacos vs Sparta Prague?
Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Sede: Estadio Georgios Karaiskákis
Transmisión: Disney+ y ESPN