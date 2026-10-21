Dónde ver Olympiacos vs Sparta Prague: Horario, canales para el partido de la 'Hormiga' González en la Europa League

Tras su victoria en Francia y con pocos minutos en su último duelo, el delantero mexicano y el conjunto griego buscan mantener el paso perfecto en el torneo continental

La actividad de la UEFA Europa League continúa este miércoles con un duelo vibrante correspondiente a la Jornada 3, donde el Olympiacos recibirá al Sparta Prague en la cancha del Estadio Georgios Karaiskákis. El encuentro se llevará a cabo a las 13:00 horas y su transmisión en México será por medio de ESPN y Disney +.

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El conjunto helénico llega a este compromiso con el ánimo a tope tras conseguir una valiosa victoria por la mínima (0-1) en su visita al Olympique de Marsella en territorio francés, un resultado que mantiene a los rojiblancos con paso perfecto en el certamen continental.

Por su parte, el delantero mexicano Armando 'Hormiga' González busca sumar mayor protagonismo luego de disputar pocos minutos en la jornada pasada, donde se quedó con las ganas de concretar una de sus jugadas más importantes frente al arco rival. En tanto, el Sparta Prague intentará recomponer el camino tras no conseguir el resultado deseado en la fecha anterior, luego de firmar un empate frente al Lillestrøm.

Jugadores de Olympiacos felicitan a 'Hormiga' González | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El cuadro griego presume una muralla defensiva al dejar su portería a cero en 8 de sus últimos 13 partidos, acumulando además 5 victorias consecutivas en las que solo ha encajado un gol. Sin embargo, su asignatura pendiente recae en la contundencia en casa, donde registran apenas 7 goles en 6 partidos (un promedio de 1.2 tantos por encuentro).

Los checos llegan con la pólvora encendida al marcar 22 goles en sus últimos 10 partidos, logrando anotar en 8 de ellos y manteniendo el cero en 6 de sus últimas 10 apariciones. En lo que va de la presente Europa League, suman 5 anotaciones en 2 encuentros, aunque han recibido gol en ambos compromisos.

Jugadores de Olympiakos en celebración con Armando González | AP

¿Cuándo y a qué hora y dónde ver Olympiacos vs Sparta Prague?