Los números respaldan a la Hormiga González; sin embargo, es banca en Olympiacos

El atacante mexicano tiene un mejor promedio que sus principales competencias

Armando ‘Hormiga’ González volvió a tener pocos minutos de juego con el Olympiacos durante la victoria por 2-0 frente al Panetolikos en el juego de la Jornada 7 de la Super Liga de Grecia; sin embargo, sigue siendo el hombre con mejor promedio de gol en el equipo.

La comparativa de Hormiga con la competencia interna

El exjugador de las Chivas suma cuatro goles en 7 partidos en todas las competencias, mientras que los demás atacantes del conjunto helénico se encuentran por debajo.

González aparece un promedio de 0.57 goles por partido. Roman Yaremchuk suma un gol en el mismo número de encuentros y su promedio es de 0.14 y finalmente Ayoub El Kaabi con un gol en tres juegos tiene 0.33.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Pese a los números a favor del mexicano ha tenido que lidiar con la banca desde su regreso de la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, apenas ha podido tener escasos minutos en la parte complementaria de los dos últimos juegos de Olympiacos.

Armando González suma un total de 9 partidos jugados con cuatro goles y dos asistencias en el inicio de su aventura Europea, pero la decaída en minutos llama la atención más porque venía respondiendo en el terreno de juego.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP

¿Qué dijo Imanol Alguacil sobre la Hormiga González?

Al respecto el entrenador Imanol Alguacil destacó el presente del atacante en el equipo en una reciente en una entrevista con Claro Sports: “Es un jugador que tiene un olfato diferente dentro del área y que sabe moverse muy bien.

"Además, trabaja mucho. Sin embargo, tiene que adaptarse a la liga, al equipo, al entrenador y a sus compañeros. Todo lleva su tiempo. Vamos a ver si, con sus ganas, las nuestras, nuestra ayuda y la de sus compañeros, conseguimos que la Hormiga siga creciendo. Estoy convencido de que lo hará”, catapultó.

Asimismo destacó algo de lo que juega en contra de González: “Al no ser un jugador corpulento, también tiene que aprender a hacerse espacio entre centrales grandes. Seguramente, en muchas situaciones estará en desventaja en el juego aéreo, pero debe encontrar otras maneras de generarse espacios. Creo que ya intenta hacerlo y que, con el paso del tiempo, lo va a hacer cada vez mejor”.