¡El que menos juega y más goles produce! La paradoja de González en Olympiacos

Armando González apenas suma 47 minutos en los últimos tres partidos del conjunto griego y suma cuatro goles en la temporada

Armando ‘Hormiga’ González atraviesa un momento complicado en el Olympiacos, ya que pese a sus condiciones ofensivas y su capacidad para hacerse presente en el marcador, el delantero mexicano perdió protagonismo y es el atacante que menos minutos disputó en los últimos tres encuentros del conjunto griego.

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El canterano de Chivas acumula apenas 47 minutos en ese periodo, una cifra inferior a la de sus compañeros Marius Mouandilmadji, quien registra 180, y Roman Yaremchuk, con 145. La diferencia refleja el papel secundario que está teniendo el mexicano bajo la dirección técnica de Imanol Alguacil.

La situación llama la atención porque, de acuerdo con estadísticas recientes, González es el delantero con mayor participación de gol del equipo durante la temporada, con seis contribuciones entre anotaciones y asistencias.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Imanol Alguacil explica la situación de la Hormiga

El entrenador español reconoció las cualidades del atacante mexicano, especialmente su olfato dentro del área y su capacidad para encontrar espacios. Sin embargo, explicó que todavía atraviesa un proceso de adaptación al futbol griego, al funcionamiento del equipo y a sus compañeros.

“Es un jugador que tiene un olfato diferente dentro del área y que sabe moverse muy bien. Además, trabaja mucho. Sin embargo, tiene que adaptarse a la liga, al equipo, al entrenador y a sus compañeros. Todo lleva su tiempo”, señaló Alguacil en entrevista con Claro Sports.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP