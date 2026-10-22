El defensor mexicano elogió el gran desempeño de su compatriota en la Europa League

No se olvida de su compatriota. Los futbolistas mexicanos empiezan a brillar en las competencias europeas, especialmente en el caso del delantero Armando 'Hormiga' González quien fue clave para la victoria de Olympiacos. Sin embargo, el gol del ex de Chivas llegó 'gracias' a su excompañero, Mateo Chávez quien adelantó dicha anotación.

Hormiga le da el triunfo a Olympiacos

El atacante azteca ingresó al campo al minuto 62 para romper la paridad en un duelo trabado y con escasas emociones. Desde sus primeros instantes en la cancha, González inquietó a la zaga checa e incluso estuvo cerca de conectar un centro peligroso por el costado derecho.

La recompensa a su insistencia llegó sobre el minuto 78. Tras un centro al corazón del área, el artillero mexicano ganó la posición y remató con la cabeza; la pelota se desvió en el zaguero Sivert Mannsverk antes de cruzar la línea. Pese a que la UEFA decretó la anotación como autogol, la acción llevó el sello del ariete azteca.

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

Mateo Chávez adelantó su gol

El gol de la Hormiga fue el primero del mexicano con el equipo griego desde el 16 de septiembre, precisamente en la Europa League. Pese a la sequía en el último mes, su compatriota, Mateo Chávez no dudó en él.

Tras su partido ante Ararat-Armenia también en la Europa, Mateo Chávez habló sobre la actualidad de la Hormiga. En entrevista con Claro Sports, el defensor le mandó su apoyo y aseguró que viere enfrentarlo pero, sobre todo, adelantó el gol de Olympiacos en el torneo internacional.

Ahorita va entrar y hacer gol de cabeza... Que haga la mayor cantidad de goles, espero verlo en la siguiente ronda y lo vamos a esperar aquí en el AFAS, para que sienta el peso del estadio. Espero esperarlo en la Europa League