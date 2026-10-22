El jugador mexicano remató de gran manera en el duelo ante Sparta Praha

Armando 'Hormiga' González se convirtió en el Hércules del mito griego escrito por el Olympiacos en Europa League. El delantero mexicano entró de cambio y fue fundamental para anotar el gol del triunfo del equipo helénico ante el Sparta Praha.

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Después del partido, el jugador mexicano recibió una ovación por parte del estadio, además de que mandó un mensaje a todos los aficionados al equipo griego. "¡Hola, fanáticos del Olympiacos! Estoy muy feliz por la victoria de hoy. Estoy muy feliz por el apoyo. Vamos por más."

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

El festejo con la afición

Una epopeya griega fue contada por un nuevo bardo, nacido en Celaya y forjado en Verde Valle. Hormiga González ingresó de cambio en el duelo de Europa League del Olympiacos ante el Sparta Praga, en el que como un rayo lanzado por Zeus, provocó el autogol que le dio el triunfo al cuadro helénico.

Después del partido, el jugador mexicano fue venerado por los suyos como uno de esos mitos omnipresentes, tal y como lo fue Heracles en su momento. La Hormiga recibió una ovación por parte del Estadio Georgios Karaiskakis tras su participación, pero eso no fue lo más importante, sino el mensaje que le dejó implícito a Imanol Alguacil: va a estar preparado para cualquier momento.

¿Cómo fue el partido de Europa League?

El conjunto griego sufrió en gran parte del partido ante el cuadro checo, sin embargo, volvió a ganar de la manera que sabe en Europa League: con lo mínimo. El equipo de Imanol Alguacil aguantó el cero hasta el final, con un primer tiempo con pocas emociones.

La segunda mitad se pintó de rojo y blanco, pero también con un color verde. Armando González ingresó de cambio al minuto 62 y tuvo una gran oportunidad en sus primeros instantes en el terreno de juego.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

El canterano de las Chivas estuvo cerca de cerrar la pinza en una gran jugada del cuadro griego por la banda derecha, pero el balón se terminó por ir. Sin embargo, Armando no se dio por vencido y terminó por ser uno de los héroes, aunque la UEFA determinó el autogol.