El Submarino Amarillo superó a los murciélagos en el Estadio de Mestalla

Continúan los tropiezos en la era de Javier Aguirre al mando del Valencia. Luego de dos empates, desafortunadamente el Vasco tuvo su primera derrota en LaLiga, la cual llegó gracias al Villarreal de Iñigo Pérez, el cual le arrebató el triunfo al entrenador mexicano en el final de los 90 minutos.

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Dramatismo en Mestalla

Lo que prometía ser una fiesta para los Blanquinegros terminó en una auténtica pesadilla. El Villarreal que dominó de principio a fin intentó someter desde el arranque al equipo del Vasco, sin embargo, un par de intervenciones de Stole Dimitrievski y la fortuna de los de casa evitaron el 0-1.

El primer tiempo que ya mostró las deficiencias en el equipo del Valencia dejó un par de disparos más por parte de Gerard Moreno e Ilias Akhomach, sin embargo, estos no llegaron a más, permitiendo dejar con vida a los de casa.

José Luis García Vaya, jugador del Valencia | x:@valenciacf

Los que sí aprovecharon su oportunidad fueron los de casa, pues al minuto 38 una falta dentro del área se convirtió en un penal que José Luis García Vaya convirtió en el primer gol, previo al cierre de la primera mitad del partido.

Para la segunda mitad las cosas no fueron diferentes y el conjunto visitante siguió metiendo en su área a los de casa, hasta que finalmente solo 20 minutos después lograron romper el cero gracias al tanto de Alex Freeman a los 69’ del segundo tiempo.

Desafortunadamente, lo peor llegó en el tiempo agregado. Después de una trifulca que terminó en dos expulsiones (una para ambos equipos), Villarreal tomó la pelota y no dejó al Valencia buscar el resultado, lo que provocó el gol definitivo para la visita a los 96 de juego, de la mano del georgiano Georges Mikautadze.

Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Valencia se mantiene en la parte baja de LaLiga

Con su primera derrota, el Vasco y el Valencia cayeron en la posición 19 de la temporada 2026/27 del campeonato español, sumando apenas seis puntos en diez partidos, con una marca de un triunfo, tres empates y seis derrotas. Así mismo, Aguirre tendrá que esperar para celebrara su primer victoria al mando de los murciélagos.

La siguiente prueba del técnico mexicano llegará el próximo miércoles 25 de octubre, cuando el combinado Blanquinegro visite al UE Tavernes, en la Priemra Ronda de la Copa del Rey.