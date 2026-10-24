Napoli vs Roma protagonizan uno de los partidos más intensos de la jornada en Europa

Napoli y Roma en un trepidante 3-3 en la J8 de la Serie A | AP

La Loba terminó por empatar en los minutos finales para un 3-3 final

El Estadio Diego Armando Maradona fue testigo de un auténtico espectáculo futbolístico, luego de que Napoli y Roma igualaran 3-3 en la Jornada 8 de la Serie A. Ambos equipos protagonizaron un encuentro lleno de emociones, goles y constantes cambios en el marcador.

¿Cómo fue el partido?

La primera anotación llegó al minuto 28 y fue una auténtica obra de arte. Tras una acción a balón parado, el camerunés Frank Zambo Anguissa encontró el esférico dentro del área y ejecutó una espectacular chilena que terminó en el fondo de las redes.

Napoli ampliaría la diferencia al minuto 48. Matteo Politano mandó un centro desde la banda derecha que Scott McTominay aprovechó para conectar un certero cabezazo. El guardameta Pierluigi Gollini intentó evitar la anotación, pero el balón terminó superando la línea de gol para colocar el 2-0 y darle a los locales una ventaja que parecía encaminar el partido.

Leonardo Balerdi ante el Napoli | AP

Sin embargo, Roma no estaba dispuesta a marcharse de Nápoles sin pelear por el resultado. Al minuto 69, Matías Soulé encabezó la reacción visitante con un derechazo desde fuera del área, después de combinarse con Donyell Malen.

El argentino encontró el espacio necesario para sacar un disparo colocado que venció al arquero Alex Meret y recortó distancias, devolviéndole la esperanza a un conjunto romano que comenzó a presionar con mayor intensidad.

McTominay ante la Roma en la Serie A | AP

La insistencia de la Roma encontró recompensa apenas cinco minutos después. Al 74', Leonardo Balerdi apareció dentro del área para aprovechar un balón suelto y mandar el esférico al fondo de la portería, estableciendo el 2-2.

Cuando parecía que el empate podía mantenerse hasta el final, McTominay volvió a aparecer para sacudir el marcador. Al minuto 83, el mediocampista escocés se encontró el balón en 3/4 de la cancha y sacó un potente derechazo desde larga distancia que terminó en las redes.

Napoli y Roma en un vibrante 3-3 en la Serie A | AP

El 3-3 definitivo de la Roma