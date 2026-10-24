El Tri juvenil se quedó con la victoria 3-1 en el torneo Mundial y Festival de la FIFA

La Selección Mexicana Sub-15 comenzó su participación en la Copa Mundial y Festival de la FIFA, celebrado en Azerbaiyán, con una victoria por 3-1 sobre Hungría. El conjunto tricolor aprovechó sus oportunidades frente al arco rival y Aaron Muñoz se convirtió en la gran figura con doblete.

¿Cómo fue el partido?

El marcador se abrió al minuto 15, cuando Marcelo Villarreal culminó un contragolpe con un potente disparo que terminó en el fondo de las redes. El Tri se fue arriba y empezó a gestar su juego.

Con la ventaja en el marcador, Aaron Muñoz aparecería para ampliar la diferencia. Al minuto 25, el atacante aprovechó una desatención de la defensa de Hungría para marcar el segundo tanto mexicano.

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Ocho minutos después, Muñoz volvió a hacerse presente en el marcador. Al 33', el juvenil mexicano capitalizó otra falla defensiva del cuadro europeo para conseguir su segundo gol de la tarde y colocar el 3-0 parcial.

Con su doblete, el atacante se convirtió en el protagonista de un debut que permitió a México tomar una ventaja importante en el primer partido en esta edición del torneo.

Sin embargo, Hungría encontró una oportunidad para reaccionar antes de concluir la primera mitad. Al minuto 39, Kenez Speier convirtió desde el punto penal y redujo la diferencia a 3-1.

Escudo de la Selección Mexicana de Futbol | X:@miseleccionsubs

¿Cuáles son los detalles curioso de este torneo?

Uno de los aspectos más llamativos de esta competencia es su formato particular, diseñado para impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas. Los encuentros se disputan en dos tiempos de 20 minutos cada uno y bajo una modalidad de ocho jugadores por equipo, en canchas de dimensiones reducidas.

Con este resultado, México inicia su camino en el Grupo H con tres goles a favor y una victoria. El sector también cuenta con las selecciones de Etiopía, Malasia, Siria, Dominica y Hungría. El siguiente desafío para la Selección Mexicana Sub-15 será frente a Dominica.