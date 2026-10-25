Ocho años más tarde, Chivas volvió a ver al último técnico que los ha hecho campeones

Ocho años después de la salida de Matías Almeyda de las Chivas, el entrenador argentino es uno de los anfitriones de Rayados para recibir en casa al Rebaño Sagrado en el duelo de la Jornada 14 del Apertura 2026, siendo esta la fecha del reencuentro oficial y doloroso para los chivahermanos.

Más allá de que hoy en día, el 'Pelado' dirija a otro equipo en Liga MX, ha sido bien recibido por ambas aficiones en el 'Gigante de Acero', pues cuando lo mencionaron en el sonido local, los aplausos sonaron en el campo al unísono.

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Qué lindo volverte a ver

Ya sin ninguno de los jugadores que Almeyda dirigió en el Rebaño Sagrado en el plantel rojiblanco presentes en el campo, las Chivas se han reencontrado con quien los hiciera campeones en cinco ocasiones distintas, una de ellas de Liga MX. A su salida junto con sus jugadores, el abrazo entre Gabriel Milito y 'El Pelado', fue muy efusivo, dándole a los chivahermanos una imagen demasiado nostálgica.

Aferrándose a su profesionalismo, Almeyda se entregó por completo a dirigir de la mejor manera a Monterrey. más allá de que apenas al minuto 9, Roberto Alvarado anotó lo que se convirtió en el único gol de Chivas que los hizo ganar el partido.

Piojo Alvarado adelanta a Chivas en contra de Rayados en el 'Gigante de Acero' | MexSport

Apenas en el final del primer tiempo, el 'Pelado' ya había reclamado algunas jugadas en el terreno de juego, incluso después de que se le marcara un penal a favor antes del minuto 20, el cual atajó el Tala Rangel.

Recuerdos rojiblancos

Fue en los minutos finales, específicamente al 90', cuando Orbelín Pineda se fue expulsado del campo por un derribo sobre Kevin Castañeda; los reclamos de Matías y el cuerpo técnico no se hicieron esperar, desatando un auténtico e inesperado desastre tras el silbatazo final.

Ya con el partido terminado, Almeyda fue a reclamarle a los árbitros del partido, llevándose él también una tarjeta roja, una situación, junto con la del 'Maguito' que ha hecho recordar a los rojiblancos el paso de estos dos por su equipo, argumentando que aún tienen cariño por el club.