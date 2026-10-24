Atlas vs Puebla protagonizarán un juego más en la Jornada 14 del Apertura 2026 desde el Estadio Jalisco, el juego será este 25 de octubre en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de ViX Premium y TUDN.
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Llegan goleados
Los Rojinegros vuelven a casa ubicados en el sexto puesto con 21 unidades, mientras tanto los Camoteros desde la décimo tercera posición se juegan una de sus últimas chances rumbo a la Liguilla.
El cuadro dirigido por Hernán Crespo viene tras una dolorosa derrota de 5-2 en la cancha del Estadio Jalisco, en una noche redonda para el conjunto azulcrema, que de la mano de Guillermo Almada y sus dirigidos exhibió las carencias del cuadro rojinegro.
Brian Rodríguez, el famoso Rayito, recibió el balón de manera magistral y posteriormente asistió a Miguel Borja para el 0-1. Carlos Álvarez recuperó el balón y, con un pase filtrado, asistió a Erick Sánchez, quien definió el 0-2.
Alejandro Zendejas asistió a Brian Rodríguez, quien en un contraataque quedó mano a mano frente a Vargas y definió con categoría para colocar el 0-3. Zendejas aprovechó un regalo de la zaga y no perdonó para marcar el 0-4.
Luis Esteves se encargó de convertirlo para poner el 1-4 desde los once pasos. Atlas se ilusionaba con Ryaan Mmaee quien ponía el 2-4 y finalmente el 2-5 llegaría por conducto de Kevin Álvarez.
¿Cómo le fue al Puebla?
Mientras tanto, el Puebla también fue goleado con un 1-4 a manos de Rayados. Diego Rossi abrió el marcador para los regiomontanos, Hugo Cuypers amplió la diferencia con el 0-2 y Lucas Ocampos puso el 0-3 antes del descanso.
Roberto de la Rosa hizo el cuarto en la parte complementaria y al final Puebla logró romper el cero al minuto 66, cuando Facundo Almada apareció para poner el resultado definitivo.
Fecha: 25 de octubre
Hora: 17:00
Estadio: Jalisco
Transmisión: ViX Premium y TUDN