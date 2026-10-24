¿Dónde ver Atlas vs Puebla? Canales y hora del partido de la Jornada 14 de Liga MX

El Rojinegro busca recuperar terreno entre los primeros 8 de la clasificación

Atlas vs Puebla protagonizarán un juego más en la Jornada 14 del Apertura 2026 desde el Estadio Jalisco, el juego será este 25 de octubre en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de ViX Premium y TUDN.

Llegan goleados

Los Rojinegros vuelven a casa ubicados en el sexto puesto con 21 unidades, mientras tanto los Camoteros desde la décimo tercera posición se juegan una de sus últimas chances rumbo a la Liguilla.

El cuadro dirigido por Hernán Crespo viene tras una dolorosa derrota de 5-2 en la cancha del Estadio Jalisco, en una noche redonda para el conjunto azulcrema, que de la mano de Guillermo Almada y sus dirigidos exhibió las carencias del cuadro rojinegro.

Jugadores del Atlas, en el Estadio Jalisco, tras derrota ante América | MEXSPORT

Brian Rodríguez, el famoso Rayito, recibió el balón de manera magistral y posteriormente asistió a Miguel Borja para el 0-1. Carlos Álvarez recuperó el balón y, con un pase filtrado, asistió a Erick Sánchez, quien definió el 0-2.

Alejandro Zendejas asistió a Brian Rodríguez, quien en un contraataque quedó mano a mano frente a Vargas y definió con categoría para colocar el 0-3. Zendejas aprovechó un regalo de la zaga y no perdonó para marcar el 0-4.

Luis Esteves se encargó de convertirlo para poner el 1-4 desde los once pasos. Atlas se ilusionaba con Ryaan Mmaee quien ponía el 2-4 y finalmente el 2-5 llegaría por conducto de Kevin Álvarez.

Hernán Crespo, entrenador del Atlas, previo al duelo ante América | IMAGO7

¿Cómo le fue al Puebla?

Mientras tanto, el Puebla también fue goleado con un 1-4 a manos de Rayados. Diego Rossi abrió el marcador para los regiomontanos, Hugo Cuypers amplió la diferencia con el 0-2 y Lucas Ocampos puso el 0-3 antes del descanso.

Roberto de la Rosa hizo el cuarto en la parte complementaria y al final Puebla logró romper el cero al minuto 66, cuando Facundo Almada apareció para poner el resultado definitivo.

Rayados se quedó con el triunfo en su visita a Puebla | Mexsport

Fecha: 25 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Jalisco