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Liga MX•Estadio Jalisco
Atlas vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
12:42 - 25 de octubre de 2026
Actualizado a 12:44 - 25 de octubre de 2026
El Rojinegro busca recuperar terreno entre los primeros 8 de la clasificación
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Atlas vs. Puebla protagonizarán un juego más en la Jornada 14 del Apertura 2026 desde el Estadio Jalisco; el juego será este 25 de octubre en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de ViX Premium y TUDN.
Los Rojinegros vuelven a casa ubicados en el sexto puesto con 21 unidades; mientras tanto, los Camoteros, desde la décimo tercera posición, se juegan una de sus últimas chances rumbo a la Liguilla.