El Guadalajara suma ocho victorias, tres empates y apenas dos derrotas en 13 visitas al Estadio BBVA desde su inauguración en 2015

Chivas convirtió el Gigante de Acero en una cancha favorable para sus intereses, ya que con la victoria por sobre Monterrey, con gol de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, el Rebaño Sagrado reafirmó su dominio en territorio regiomontano, donde consigue resultados que lo colocan por encima de Rayados en el historial disputado en ese inmueble.

Podría interesarte Futbol Auxiliar de Almeyda resalta el esfuerzo ante Chivas y pone en duda expulsión de Orbelín

Desde la inauguración del Estadio BBVA, en agosto de 2015, el Rebaño acumula ocho triunfos, tres empates y apenas dos derrotas en 13 visitas. Estos números reflejan la capacidad del conjunto rojiblanco para competir en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano.

En su visita más reciente, el equipo dirigido por Gabriel Milito encontró la ventaja desde los primeros minutos. Alvarado aprovechó un error en la salida de Monterrey y definió de pierna derecha para marcar el único tanto del encuentro.

Jugadores de Chivas felicitan al 'Piojo' Alvarado en la Liga MX | IMAGO 7

Las victorias de Chivas en el Gigante de Acero

La primera victoria de Chivas en el Estadio BBVA llegó en el Clausura 2016, cuando el Guadalajara se impuso 3-1 a Monterrey, con un doblete de Eduardo ‘Chofis’ López y otro tanto de Carlos ‘Gullit’ Peña. Por los Rayados, Hiram Mier marcó el gol del descuento.

'Piojo' Alvarado con Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Posteriormente, el Rebaño volvió a imponerse por 2-1 en las semifinales de la Copa MX del Clausura 2017, resultado que le permitió avanzar a la final, en la que terminaría conquistando el título frente a Morelia.

Otro triunfo destacado llegó en el Apertura 2018, cuando los rojiblancos ganaron 4-2 en territorio regiomontano. Más adelante, en el Clausura 2021, volvieron a llevarse los tres puntos al imponerse con anotaciones de Isaac Brizuela y Alexis Vega, mientras que Vincent Janssen descontó para Monterrey.

En 2024, Chivas consiguió dos victorias consecutivas en el Gigante de Acero: ganó 1-0 en el Clausura y 2-0 en el Apertura. Ahora, con su reciente triunfo, el Guadalajara vuelve a encadenar resultados positivos en casa de Rayados

Chivas se atasca: Los tres partidos que explican la racha sin victorias | MEXSPORT

Chivas, el único invicto de visita

El buen rendimiento del Guadalajara fuera de casa no se limita a Monterrey. En el Apertura 2026, Chivas es el único equipo de la Liga MX que se mantiene invicto como visitante, una condición que refuerza sus aspiraciones de competir en la parte alta de la clasificación.