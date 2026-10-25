Orbelín y Almeyda se van expulsados en su reencuentro con Chivas

No fue la mejor noche para los Rayados en el Gigante de Acero

Rayados de Monterrey vivió un cierre complicado en el duelo ante Chivas, en la derrota en el Estadio BBVA, luego de sufrir dos expulsiones que marcaron los últimos minutos del encuentro.

La primera tarjeta roja llegó al minuto 89, cuando Orbelín Pineda fue expulsado por cortar una jugada, dejando al conjunto albiazul con diez jugadores en un momento en el que buscaba rescatar el empate ante el Guadalajara.

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Matías Almeyda tampoco se salvó

La segunda expulsión se presentó al finalizar el partido, cuando el director técnico Matías Almeyda recibió la tarjeta roja por reclamar al árbitro, en medio de la inconformidad por el desenlace del encuentro.

El cierre estuvo marcado por la tensión, pues Rayados había conseguido el empate al minuto 96 por conducto de Diego Rossi, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR por una mano en la jugada.

La decisión dejó al Monterrey sin la posibilidad de igualar el marcador y añadió frustración a una noche que terminó con dos expulsiones para el equipo regiomontano.