Bueno, yo creo que, en el tema de las jugadas individuales, a veces suceden estas cosas. En este caso, a él le tocó cobrar un penalti. Creo que nosotros, con Matías como cabeza del grupo y nosotros acompañándolo desde atrás, les damos mucha confianza a los muchachos. No vamos a señalar a un jugador por un error en el juego. Él sabe internamente cuáles son sus sensaciones y puede haber cierta preocupación, pero creo que siguió compitiendo de la mejor manera. Al final, todo esto sirve como aprendizaje