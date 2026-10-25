El auxiliar técnico de Matías Almeyda, Daniel Vega, habló tras la derrota de Rayados ante Chivas en el Estadio BBVA, donde aseguró que el equipo regiomontano ejecutó gran parte de lo planeado, aunque dos acciones terminaron por marcar el rumbo del encuentro.
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No le alcanzó a La Pandilla
Yo creo que el partido salió prácticamente como lo planificamos. Los muchachos hicieron un gran trabajo. Tratamos de privarlos de jugar mediante la presión y estando cerca de las marcas, obligándolos a jugar pelotas largas. La verdad, creo que los muchachos también se repusieron ante dos jugadas que prácticamente definieron el partido, el gol que recibimos por un error y, después, la jugada del penalti. Pero lo más importante de todo es que los muchachos se repusieron ante esas dos adversidades y el equipo siguió compitiendo
Por otra parte, Vega se refirió a Lucas Ocampos, quien volvió a fallar un penalti, y aseguró que el cuerpo técnico respaldará al futbolista argentino, pues consideran que este tipo de situaciones forman parte del aprendizaje dentro del futbol y no señalarán a un jugador por cometer un error.
Bueno, yo creo que, en el tema de las jugadas individuales, a veces suceden estas cosas. En este caso, a él le tocó cobrar un penalti. Creo que nosotros, con Matías como cabeza del grupo y nosotros acompañándolo desde atrás, les damos mucha confianza a los muchachos. No vamos a señalar a un jugador por un error en el juego. Él sabe internamente cuáles son sus sensaciones y puede haber cierta preocupación, pero creo que siguió compitiendo de la mejor manera. Al final, todo esto sirve como aprendizaje
Finalmente, el auxiliar técnico albiazul habló sobre la expulsión de Orbelín Pineda, quien vio la tarjeta roja al minuto 89, y dejó entrever que existen dudas en el cuerpo técnico sobre la decisión arbitral, aunque evitó profundizar en la polémica tras el encuentro.
Sí, yo creo que, mirándolo en principio, no quiero meterme mucho en el tema arbitral porque es algo que ya pasó. Pero nos quedaron ciertas dudas sobre si primero hubo una falta o si correspondía una expulsión. Sabemos que, si el árbitro señaló la falta, también determinó la expulsión, pero la verdad es que en ese momento no lo vimos con claridad. No parece que haya una falta clara para que tuviera que haber sido expulsado