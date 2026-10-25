La atención médica a un aficionado generó preocupación durante el partido en el Estadio BBVA, donde Monterrey cayó 1-0 ante Guadalajara

Momentos de preocupación se vivieron durante el encuentro entre Rayados de Monterrey y Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, imágenes compartidas por Arizpe Miguel, luego de que paramédicos fueran captados mientras intentaban reanimar a un aficionado en el Estadio BBVA. Las imágenes, de contenido sensible, generaron inquietud en torno a lo ocurrido en las tribunas del Gigante de Acero.

La situación se presentó durante una noche complicada para el conjunto regiomontano, que perdió por la mínima diferencia ante el Guadalajara. Hasta el momento, es importante contar con información confirmada sobre el estado de salud del aficionado y las circunstancias de la emergencia antes de añadir más detalles sobre lo sucedido.

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Chivas vence a Rayados en un cierre lleno de tensión

En la cancha, el Guadalajara se adelantó al minuto nueve con una anotación de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien aprovechó una jugada ofensiva para poner el 1-0. Monterrey tuvo una oportunidad inmejorable para igualar cuando se señaló un penalti a su favor, pero Lucas Ocampos no pudo vencer al guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel, quien detuvo el disparo desde los once pasos.

Durante la segunda mitad, Rayados insistió en busca del empate, pero no logró concretar sus oportunidades. En los minutos finales, el encuentro se calentó y el equipo local sufrió la expulsión de Orbelín Pineda, quien vio la tarjeta roja al minuto 89 por una falta que cortó un avance de Chivas.

Rayados de Monterrey acabo con dos expulsados ante Chivas | MEXSPORT

La tensión aumentó en el tiempo agregado, cuando Diego Rossi mandó el balón al fondo de las redes y parecía rescatar un punto para Monterrey. Sin embargo, el árbitro revisó la jugada en el VAR y anuló el tanto por una mano del atacante uruguayo.

Tras el silbatazo final, Matías Almeyda también fue expulsado por reclamar al cuerpo arbitral. De esta manera, Rayados cerró una noche complicada con una derrota por 1-0, dos expulsiones y la frustración de quedarse sin el empate en los últimos instantes del encuentro.