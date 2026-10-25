Diego Rossi tropieza con el árbitro en un tiro de esquina | MexSport, Captura de pantalla

El atacante de Rayados no pudo evitar hacer contacto con el silbante del duelo ante el Rebaño Sagrado

Un momento completamente insólito se vivió durante el enfrentamiento entre Rayados y Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que el delantero uruguayo Diego Rossi protagonizara un inesperado accidente con uno de los árbitros asistentes, a quien terminó golpeando con una patada mientras intentaba ejecutar un tiro de esquina.

La curiosa escena ocurrió durante los últimos minutos del primer tiempo en el Estadio BBVA, cuando el futbolista regiomontano buscaba reanudar rápidamente el encuentro. Sin embargo, no se percató de la posición del abanderado y terminó impactándolo accidentalmente, provocando una de las secuencias más graciosas de la jornada sabatina.

¡Déjeme cobrar, profe!

Todo sucedió cerca del minuto 43, cuando Rayados se disponía a cobrar un tiro de esquina por el sector derecho. Diego Rossi tomó impulso para golpear el balón, pero el árbitro asistente Enrique Martínez Sandoval mantenía uno de sus pies junto a la pelota, debido a que todavía no se había autorizado la reanudación del juego.

Sin darse cuenta de la presencia del silbante, el delantero uruguayo realizó el movimientode su pierna derecha y terminó conectando una patada en la pantorrilla del abanderado. Lo sorprendente fue que el propio Rossi perdió el equilibrio y cayó al césped, mientras que el integrante del cuerpo arbitral permaneció de pie tras recibir el impacto.

La situación no terminó ahí, pues el atacante de Monterrey mostró su inconformidad y, todavía desde el suelo, reclamó al asistente por haberse colocado en su trayectoria. Martínez Sandoval respondió con un gesto de desconcierto, mientras que la transmisión de TUDN repitió las imágenes de la accidental jugada.

¿Cómo quedó el partido entre Rayados y Chivas?

Más allá de la curiosa escena, el enfrentamiento entre Monterrey y Guadalajara estuvo marcado por la intensidad desde los primeros minutos. Roberto 'Piojo' Alvarado adelantó a Chivas al minuto 9, tras aprovechar una asistencia de Santiago Sandoval, mientras que Rayados tuvo la oportunidad de empatar mediante un penal cobrado por Lucas Ocampos, cuyo disparo fue detenido por Raúl 'Tala' Rangel.

En la recta final, Monterrey sufrió la expulsión de Orbelín Pineda y, durante el tiempo agregado, Diego Rossi consiguió mandar el balón al fondo de las redes, aunque la anotación fue anulada tras una revisión del VAR por una mano del atacante. Finalmente, Chivas se impuso 1-0 en el Estadio BBVA, en un encuentro que también quedó marcado por el peculiar accidente entre el futbolista uruguayo y el árbitro asistente.