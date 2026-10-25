El equipo de Gabriel Milito sigue sumando puntos importantes cuando juega fuera del Estadio Akron

Chivas se mantiene como el mejor visitante de la Liga MX y ha convertido las canchas ajenas en uno de sus principales argumentos para pelear en la parte alta de la competencia.

El Guadalajara encabeza la clasificación de equipos con más triunfos como visitante, con ocho victorias en 13 partidos. Pachuca aparece en el segundo lugar con seis triunfos en 16 encuentros, seguido por Cruz Azul, también con seis victorias en 17 partidos, y Tigres, con seis en 19. Tigres Femenil completa el listado con seis triunfos en 20 encuentros.

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La diferencia de Chivas no sólo está en haber conseguido más victorias, sino en la cantidad de partidos que necesitó para alcanzar esa cifra. Mientras sus principales perseguidores sumaron seis triunfos después de 16, 17, 19 y 20 partidos, respectivamente, el Rebaño llegó a ocho victorias en apenas 13 encuentros.

Una de las claves de este rendimiento ha sido el equilibrio. Fuera de casa, Chivas ha mostrado capacidad para adaptarse a distintos escenarios, mantener el orden cuando el rival toma la iniciativa y esperar el momento adecuado para atacar.

Jugadores de Chivas felicitan al 'Piojo' Alvarado en la Liga MX | IMAGO 7

La solidez defensiva también ha sido fundamental. En partidos cerrados, el equipo ha conseguido mantenerse competitivo y proteger las ventajas, reduciendo los espacios para que sus rivales puedan reaccionar.

Otro factor importante ha sido la contundencia. Chivas ha sabido aprovechar las oportunidades que genera y convertir momentos puntuales de los partidos en resultados positivos. Esa capacidad para golpear en el momento indicado resulta todavía más valiosa cuando se juega como visitante.

'Piojo' Alvarado con Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

A todo esto se suma la personalidad del plantel. Ganar fuera de casa requiere concentración, disciplina y capacidad para soportar la presión de estadios complicados, y el Guadalajara ha demostrado tener esos recursos.

Con ocho triunfos en 13 partidos, Chivas no sólo es el equipo que más veces ha ganado como visitante entre los conjuntos que aparecen en la clasificación; también ha encontrado en patio ajeno una de sus mayores fortalezas.