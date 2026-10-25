América tiene la oportunidad de alejarse en la parte alta de la tabla, con partido pendiente

La Jornada 14 del Apertura 2026 arrancó. Con solo tres fechas por delante y con algunos equipos con partidos pendientes, el camino de cara a la Liguilla del campeonato empezó a tomar forma, así mismo, algunos equipos están con pie y medio dentro, mientras que otros empiezan a despedirse del segundo semestre de la Liga MX.

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¿Cómo va la tabla general?

Con únicamente 12 partidos disputados, las Águilas del América son los regentes del campeonato con 27 unidades, por lo que tienen la oportunidades de llegar hasta los 33 puntos antes del arranque de la Jornada 15, esto en caso de ganar el fin de semana ante Pachuca y a mitad de semana contra los Xolos de Tijuana.

Una posición más baja se encuentran las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul. El Rebaño llega de empatar ante los Rayados de Monterrey. Cruz Azul, por su parte, puede tomar el segundo lugar en caso de derrotar a los Gallos del Querétaro.

Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT

Del mismo modo, Santos Laguna y los Xolos de Tijuana se miden por una pelea directa para meterse en la parte baja de la tabla general del Apertura 2026, cerrando la décima cuarta jornada en un duelo lleno de emociones.

Santos celebrando gol de triunfo frente a Pumas | MEXSPORT

¿Cómo marcha la tabla general del Apertura 2026?

Con 14 fechas a medias y el duelos de los de Coapa pendiente, las Águilas del América dominan el campeonato mexicano, teniendo como más cercanos perseguidores a la Máquina de Cruz Azul y a las Chivas. El resto de la Liguilla está conformado por Toluca, León, Atlas, Monterrey y Querétaro.

Atlas vs Puebla - Estadio Jalisco - TUDN, VIX - 17:00 (hora centro de México)

Querétaro vs Cruz Azul - Estadio Corregidora - TUDN, VIX - 19:00 (hora centro de México)

América vs Pachuca - Estadio Banorte - RUDN, VIX - 19:00 (hora centro de México)