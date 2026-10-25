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Sigue al Mexico U17 (W) vs Australia U17 (W) en vivo

World Championship U17 (Women)
Mexico U17 (W)Mexico U17 (W)
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0-0
1ª mitad
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ResumenCobertura En Vivo

México vs Australia EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 | Transmisión, goles y resultado

México vs Australia EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 | Transmisión, goles y resultado
Ana Patricia Spindola Andrade
07:11 - 25 de octubre de 2026

Actualizado a 09:08 - 25 de octubre de 2026

El Tri buscará amarrar matemáticamente su clasificación a la Fase Final, ante unas oceánicas que tratarán de dar la sorpresa

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7'

¡Travesaño! Se le niega el primer gol a México. Gran jugada y mejor disparo de Mia Urbano que deja temblando el larguero.

1'

Inicia el partido.

Alineación México

Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Blanka Arredondo, Ixchel Uscanga, Zoé Sánchez, Citlali Reyes, Natalia Pérez, Mia Urbano.

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial?

Con tres puntos, el Tri es segundo del Grupo F, por lo que con la victoria amarrará su boleto a la Fase Final.

En caso de empate, necesitará que Chile no gane ante España. Mientras que con una derrota, todavía podría avanzar como uno de los mejores terceros siempre y cuando la diferencia no sea de más de cinco goles.

Además, dependería de que las andinas no ganen ante la Roja y que en el Grupo E, Kenia no derrote a Samoa.

Vix y Canal 9 son las señales por las cuales podrá seguirse este encuentro este domingo 25 a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Para más detalles, sigan leyendo en RÉCORD.COM.MX

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem
Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

Buenos días, seguidores de RÉCORD. Les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto del partido entre México y Australia en el Mundial Sub-17 Femenil.