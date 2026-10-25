México vs Australia EN VIVO Fase de Grupos Mundial Femenil Sub-17 | Transmisión, goles y resultado

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial?

Con tres puntos, el Tri es segundo del Grupo F, por lo que con la victoria amarrará su boleto a la Fase Final.

En caso de empate, necesitará que Chile no gane ante España. Mientras que con una derrota, todavía podría avanzar como uno de los mejores terceros siempre y cuando la diferencia no sea de más de cinco goles.